Reaccions polítiques a la decisió de la jutgessa de la dana: “A Mazón ja no li val ni l’escó en les Corts”
La primera ha sigut la del PSPV-PSOE, que ha publicat un missatge en la xarxa X en què els socialistes carreguen contra l’expresident
La jutgessa de la dana ha elevat una exposició raonada perquè el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigue l’expresident Carlos Mazón. Pocs minuts després, han començat les reaccions polítiques al respecte. La primera ha sigut la del PSPV-PSOE, que ha publicat un missatge en la xarxa X en què els socialistes carreguen contra Mazón: “Ja no li val ni l’escó en les Corts, ni la protecció del PP per a amagar-se de la justícia”. És la primera, però es preveu una vesprada de reaccions polítiques en cadena.
A continuació, s’ha pronunciat la líder dels socialistes i ministra, Diana Morant, que ha esgrimit que al “PP se li acaben les excuses per a continuar protegint Mazón”, un missatge en la mateixa línia que el que ha enviat el seu partit. “Ni mantenint-lo com a diputat podran tapar tanta negligència”, ha afegit. Morant ha assenyalat també que “cada dia” s’està més a prop “que es faça justícia”.
Aforament
Una de les crítiques directes al PP després de la dimissió de Mazón com a president és que conservara el seu escó de parlamentari en les Corts Valencianes, una condició que li permetia seguir com a aforat i, per tant, que la seua condició d’imputat només poguera fer-se des del TSJCV. El pas previ era que la jutgessa elevara la petició, com ha fet hui, ja que ha elevat l’exposició raonada a la Sala Civil i Penal del TSJCV.
“Només un camí: dimitir”
Per part de Compromís, el síndic de la formació en les Corts, Joan Baldoví, ha expressat que a Mazón “només li queda un camí: que dimitisca [com a diputat de les Corts] i se’n vaja a la seua casa”. El dirigent valencianista també ha posat el focus en què faran PP i Vox a partir d’ara després que el passat ple negaren sol·licitar-li l’acta que manté en el parlament valencià. “És una vergonya que continue ací”, ha indicat.
A ell s’ha sumat la diputada de Compromís en el Grup Mixt del Congrés, Àgueda Micó, que ha destacat, este dimarts, que si la jutgessa que instruïx la causa penal per la gestió de la mortífera dana de València ha proposat la imputació de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón és perquè veu “indicis clars” contra ell, i ha mostrat el seu desig que es faça justícia i es repare les víctimes de la seua “negligència”.
També Podem, personat en la causa com a acusació popular, ha reaccionat a l’exposició raonada de motius. “Hem vist durant mesos com els càrrecs del PP que han comparegut continuaven mentint davant de la jutgessa, donant versions contradictòries fins al punt d’haver de repetir diverses compareixences. Creiem que la jutgessa de Catarroja ha fet una instrucció exhaustiva i minuciosa, i si ella creu que cal imputar Mazón és perquè hi ha indicis suficients de la seua responsabilitat”, ha indicat la seua líder María Teresa Pérez.
En este sentit, la dirigent dels morats a la Comunitat Valenciana ha recordat que a Mazón “se li ha oferit declarar voluntàriament en el juí i mai ha volgut fer-ho, a més de mantindre’s aforat com a diputat per a eludir la justícia”. “Fa 16 mesos, més d’un any, que diem que Mazón, com a president de la Generalitat, era el responsable últim de la gestió criminal de la dana, però més enllà del fet polític, era necessari una investigació judicial impecable, com la que s’ha fet, perquè puga haver-hi depuració de responsabilitats”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses