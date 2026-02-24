La Vila digitalitza l’arreplega de residus amb 262 sensors intel·ligents en zones turístiques
L’Ajuntament invertix 72.000 euros per a optimitzar rutes, reduir emissions i millorar la gestió de residus
L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha implantat 262 sensors intel·ligents en els contenidors situats en les zones turístiques del municipi amb l’objectiu d’optimitzar l’arreplega de residus. L’alcalde, Marcos Zaragoza, ha recalcat que l’objectiu principal és “mesurar en temps real el nivell d’ompliment, optimitzar les rutes d’arreplega, reduir costos i emissions de CO₂ i disposar de dades fiables sobre la generació de residus, especialment vinculats a la població flotant i al turisme”.
Esta actuació correspon a la número 12, eix 3 “Transició digital” del Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) de la Vila Joiosa, finançat amb fons NextGenerationEU en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). La inversió destinada a esta iniciativa ascendix a 72.569,75 euros.
Nivell d’ompliment dels contenidors
Per la seua banda, la regidora d’Escena Urbana, Ana Alcázar, ha remarcat que este projecte innovador permet monitorar el nivell d’ompliment dels contenidors mitjançant sensors basats en ultrasons que enviaran alertes automàtiques quan els depòsits assolisquen la seua capacitat màxima, cosa que evitarà desplaçaments innecessaris i millorarà l’eficiència del servici.
Tota la informació serà gestionada des d’una plataforma digital centralitzada que permetrà visualitzar dades, generar informes automàtics i fer un seguiment continu del sistema. El regidor de Ciutat Intel·ligent, Pedro Ramis, ha afegit que les dades també s’integraran en la futura plataforma de Ciutat Intel·ligent del municipi.
Arreplegar residus a cegues
L’alcalde assegura que “passem d’arreplegar residus a cegues a treballar amb dades”, la qual cosa permetrà planificar de manera més eficient els servicis de neteja, disminuir el consum de combustible i la petjada de carboni, i millorar la imatge de les zones més visitades.
L’edil de Turisme, Rosa Llorca, preveu que esta iniciativa reforce el compromís del municipi amb la modernització tecnològica i la sostenibilitat, avançant cap a una gestió més eficient i responsable alineada amb els objectius europeus.
