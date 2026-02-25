Adjudicacions per orde i límits de renda, la recepta de Compromís contra l’escàndol de les vivendes protegides d’Alacant
La coalició planteja una bateria de mesures encaminades a resoldre l’emergència residencial i insistix en la necessitat de declarar la ciutat tensionada i topar els preus del lloguer
L’escàndol dels pisos protegits d’Alacant adjudicats a persones vinculades amb l’Ajuntament i la Generalitat, destapat per INFORMACIÓN el mes de gener passat, ha centrat el focus (més si cap) en la complexa situació de l’accés a la vivenda. Per això, Compromís ha presentat este dimecres una bateria de mesures per a solucionar esta “emergència residencial” i evitar que es repetisca el que ha passat en Les Naus.
En este sentit, els valencianistes advoquen per qüestions concretes com un repartiment “en orde” dels immobles protegits, d’acord amb criteris de baremació objectius segons la renda dels beneficiaris; reduir el límit d’ingressos, que, en casos concrets, arriba fins als 66.000 euros anuals; i implementar nous mecanismes de transparència en el procediment d’adjudicació. Fórmules perquè el cas del residencial de La Condomina no es convertisca en una cosa habitual amb les pròximes promocions del Pla Viu.
A més, en Compromís també han apostat per una sèrie de propostes encaminades a controlar l’accés a la vivenda de manera general, tant en casos d’edificis protegits com en el mercat regular de lloguer. Al respecte, la coalició insistix en la importància de garantir “preus justos”, fixar un màxim que no supere el 30 % dels ingressos de la unitat de convivència i assegurar que els increments anuals se cenyisquen a l’IPC.
Quant al parc públic, es defén que la Generalitat exercisca la compra preferent en casos en els quals intervinguen fons voltor, que els pisos de la Sareb es destinen al lloguer assequible i incrementar el finançament per a la rehabilitació i construcció de vivenda pública. Al seu torn, els valencianistes centren el focus en la situació dels pisos turístics. Compromís advoca per una forta pressió sancionadora que evite el seu lloguer irregular, a més de la seua prohibició total en zones a on hi haja problemes de vivenda.
Objectiu: més transparència
En la presentació de les mesures, que ha tingut lloc este dimecres a Alacant, Aitana Mas ha assenyalat que, en estes mesures, “hi ha una part imprescindible que és la transparència”. La resposta al problema, segons Mas, ha de centrar-se “en les garanties de control i els mecanismes” que garantisquen un accés equitatiu a les vivendes protegides. Respecte al que ha passat en Les Naus, la diputada autonòmica critica que “fer negoci amb pisos protegits no només és immoral, sinó que mata la transparència”, per la qual cosa proposa “que una ONG puga monitorar l’adjudicació” en promocions futures.
Esta gestió del repartiment, a més, haurà d’obeir a un orde i uns criteris objectius. “Caldrà fer baremacions en què els ingressos compten i reduir els nivells de renda, perquè hi ha gent que pot accedir a una altra mena de vivenda i gent que només pot fer-ho a preu reduït”, ha afegit el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
El portaveu valencianista ha assenyalat també que “fan falta altres mecanismes que garantisquen que la vivenda s’adjudica a qui la necessita i no a qui tinga carnet del PP o informació privilegiada”.
