Elx CF
El Comité Tècnic d’Àrbitres, contra l’Elx: “El VAR va actuar correctament en el penal de Bigas”
El col·lectiu arbitral avala, en la seua revisió setmanal de les jugades polèmiques de la jornada, la decisió de Bilbao que va costar la derrota als franjaverds
Més llenya a la polèmica de l’Athletic-Elx i el penal de Pedro Bigas a Laporte, que, fet i fet, va costar la derrota als franjaverds, divendres passat, en els últims minuts de partit. El Comité Tècnic d’Àrbitres, en el seu repàs setmanal a les accions més dubtoses de la jornada, ha avalat la decisió d'Hernández Hernández a San Mamés.
Malgrat que, fins i tot fora dels entorns il·licitans i bilbaïns, l’assenyalament del penal s’ha considerat una decisió massa rigorosa en una acció en la qual els dos futbolistes van anar amb noblesa a disputar la pilota, fins i tot amb la possibilitat que fora el jugador de l’Athletic el que cometera una infracció, el col·lectiu arbitral ha corroborat, segons el seu juí, que els seus col·legues de professió van prendre la decisió correcta divendres.
La versió del CTA
“La regla 12 explica que tot impacte temerari que pose en risc la integritat de l’adversari ha de sancionar-se”, comença l’explicació dels àrbitres espanyols. “El CTA considera que el VAR va actuar correctamente, atés que hi ha un error clar i manifest”, remata, sense deixar oberta cap possibilitat al dubte, de manera categòrica.
Esta confirmació no ha caigut gens bé en l’entorn franjaverd, que es torna a sentir menystingut per aquelles persones destinades a impartir justícia. Cal recordar que, per exemple, l’acció polèmica del partit entre Elx i Reial Madrid en la qual Vinicius va colpejar Iñaki Peña i li va provocar un tall al nas, que posteriorment va acabar en el gol d’empat merengue, ni tan sols va ser considerada per a ser revisada pel comité d’experts.
El penal d’André Silva
Esta mateixa setmana, a més del penal de Bigas, el CTA també va valorar la repetició del penal d’André Silva a San Mamés, que va haver de repetir-se per un doble toc, en una acció que va recordar la protagonitzada, la temporada passada, en Champions, per Julián Álvarez en un derbi entre Reial i Atlètic de Madrid.
“L’executor de l’Elx (André Silva) s’esvara, colpeja la pilota amb el peu dret i, en la mateixa acció, la pilota impacta involuntàriament en el turmell esquerre”, relata el CTE. “El VAR ordena repetir el penal. El CTA conclou que la decisió de repetir el penal s’ajusta exactament al que establix la IFAB”, afig, en una decisió que no va tindre transcendència, ja que el portugués va tornar a marcar en el segon intent.
