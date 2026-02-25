L’Alfàs del Pi llança la convocatòria del Certamen Nacional de Curtmetratges, ànima del Festival de Cine
L’any passat hi van concórrer 1.217 curtmetratges, amb el suport a un format fonamental dins de la indústria audiovisual
L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi ha iniciat ja la carrera per al 38 Certamen Nacional de Curtmetratges, convocat pel Festival de Cine. El format que entra en concurs en el certamen ha tingut un gran interés en els últims anys fins al punt d’arribar a rebre’s un total de 1.217 obres de ficció en l’edició de l’any passat. El termini d’inscripció queda ja obert i romandrà actiu fins al pròxim 10 de maig de 2026.
El concurs està dirigit a productors i realitzadors espanyols de pel·lícules de ficció realitzades durant els anys 2025 i 2026, amb una duració màxima de 30 minuts. Entre les bases s’establix que no podran concórrer curtmetratges documentals ni obres presentades en edicions anteriors, i cada autor podrà inscriure un màxim de dos treballs.
L’alcalde, Vicente Arques, ha destacat en la presentació que “amb l’obertura del termini, posem en marxa una nova edició del Certamen Nacional de Curtmetratges, l’ànima del festival i una plataforma clau per a la promoció del talent cinematogràfic espanyol”. Arques ha subratllat que el festival “és la cita cultural més important de l’any en el nostre municipi i un dels esdeveniments amb més projecció turística i mediàtica, que situa l’Alfàs com a referent del cine a Espanya”.
L’acte ha comptat també amb la participació de la regidora de Presidència, Mayte García; l’edil de Cultura, Manuel Casado; i el subdirector del certamen, Víctor Lario.
Casado, ha animat cineastes de tot el país a presentar les seues obres a “un dels certàmens millor valorats i millor dotats econòmicament del panorama nacional” i ha recordat que en la passada edició es van rebre 1.217 curtmetratges, una xifra que demostra “la confiança del sector en un festival que aposta fermament pel curtmetratge com a format creatiu fonamental dins de la indústria audiovisual”.
Premis
El Certamen Nacional de Curtmetratges de l’Alfàs del Pi destina 9.500 euros a la seua secció competitiva. Es concedirà un primer premi, dotat amb 4.000 euros i Far de Plata; un segon premi de 2.000 euros; i un tercer premi de 1.000 euros. Així mateix, s’atorgarà un premi al millor curtmetratge valencià, dotat amb 1.000 euros; un premi al millor curtmetratge d’animació, també amb 1.000 euros; i un premi al millor curt dirigit per dones, dotat amb 500 euros i concedit en col·laboració amb l’associació Huellas de Mujer.
A més, s’entregaran guardons sense dotació econòmica a la millor direcció, millor guió, millor actor, millor actriu i millor fotografia.
Premis Goya i Fugaç
Com en edicions anteriors, el curt guanyador podrà concórrer als Premis Goya en la categoria de millor curtmetratge nacional de ficció, per haver sigut el festival designat per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya per a realitzar la preselecció de candidats. Com a novetat, enguany, també podrà optar als Premis Fugaç, ampliant així les oportunitats de reconeixement per a les obres guanyadores.
La inscripció haurà de formalitzar-se en línia a través de les plataformes Festhome i Movibeta. En la passada edició, 27 curtmetratges van ser seleccionats per a la secció oficial, 10 van optar al premi al millor curt d’animació i 9 al millor curtmetratge valencià. El curt El príncep, escrit i dirigit per Àlex Sardà, va resultar guanyador del Far de Plata.
El 38é Festival de Cinema de l’Alfàs del Pi se celebrarà del 4 al 12 de juliol, consolidat com un dels grans aparadors del cine espanyol i, especialment, del curtmetratge. Un comité format per representants del festival serà l’encarregat de seleccionar les obres que competiran en la secció oficial.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses