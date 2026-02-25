Peláez Consulting i Aquora impulsen una nova edició del programa per a l’empresa familiar alacantina
La iniciativa compta amb el suport d’AEFA i busca enfortir la professionalització, el govern i la continuïtat de les empreses familiars de la província
Nova aliança en el marc de l’empresa familiar. Peláez Consulting, en col·laboració amb Aquora Change Makers, ha anunciat el llançament de la tercera edició del programa Expert en Empresa Familiar i Gestió Empresarial (EFAGEM). La iniciativa compta amb el suport d’AEFA i està dirigit a propietaris, presidents i directius d’empreses familiars de la província d’Alacant. En la tercera edició, s’orienta el focus a acompanyar les empreses familiars en els seus processos d’evolució i professionalització, així com consolidar la seua estructura de govern i assegurar la seua continuïtat en un entorn empresarial cada vegada més exigent.
Com a pas previ al llançament, el programa impulsarà un estudi que mesura amb rigor el moment que travessen esta classe de societats, els seus principals reptes i les seues prioritats de futur. Des de Peláez Consulting expliquen que l’“objectiu és detectar necessitats reals i patrons compartits que permeten dissenyar el programa des de la realitat del territori”. Esta edició es desenrotlla en col·laboració amb Aquora Change Makers, consultora especialitzada en transformació organitzativa i desenrotllament directiu, que aporta metodologia, estructura pedagògica i ferramentes d’avaluació d’impacte.
Casos reals
L’aliança combina coneixement profund en empresa familiar, rigor metodològic i experiència en transformació organitzativa, amb un objectiu comú: ajudar les famílies empresàries a prendre decisions amb més claredat, reduir tensions innecessàries i enfortir la seua competitivitat sense perdre la seua identitat.
La formació té un enfocament estratègic i aplicació real, perquè inclou un itinerari estructurat que combina anàlisi, reflexió i aplicació pràctica en cada empresa participant. EFAGEM aborda sis àmbits clau per a la sostenibilitat de l’empresa familiar com és la identitat (ADN i propòsit familiar), el govern corporatiu i òrgans de decisió, la successió i relleu generacional, el protocol familiar i gestió del conflicte, la professionalització: rols, estructures i talent, l’estratègia, creixement i continuïtat a llarg termini.
La metodologia integra masterclass, anàlisi de casos reals, ferramentes de diagnòstic, treball aplicat i la possibilitat de mentoria individualitzada per a cada família empresària. Com a resultat, cada empresa desenrotlla un pla estratègic familiar 360 º, que inclourà full de ruta successori, model de govern, definició de rols i prioritats estratègiques, entre altres.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses