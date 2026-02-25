Universitat
La Universitat d’Alacant implantarà un protocol per a previndre suïcidis
El document està dirigit a estudiants i treballadors, serà confidencial i pretén potenciar la detecció precoç
Per als menors de 30 anys, el suïcidi és la principal causa de mort, però no només això, el 21 % dels universitaris espanyols ha tingut pensaments suïcides. Enfront d’eixa preocupant realitat, la Universitat d’Alacant (UA) vol implantar un protocol que potencie la detecció precoç, la sensibilització i l’atenció adequada davant de les conductes suïcides.
El Consell de Govern sotmetrà este dijous a aprovació un document “preventiu” que “respon a una realitat actual i que exigix claredat, coordinació i responsabilitat en l’actuació”, explica el vicerector d’Infraestructures, Sostenibilitat i Salut Laboral, Salvador Ivorra, de qui depén el Servici de Prevenció.
El protocol, segons la institució acadèmica, sorgix com una “mesura necessària i prudent”, basada en evidència i alineada amb recomanacions i estratègies de salut mental, un tema al qual l’equip de direcció d’Amparo Navarro ha prestat una especial consideració des del seu primer mandat.
El document, que encara no s’ha fet públic, arreplegarà respostes davant de situacions de risc i serà aplicable a tots col·lectius universitaris, des de l’estudiantat, el personal docent i investigador i el personal tècnic, de gestió, administració i servicis, així com a qualsevol persona que preste servicis en la UA, amb la qual cosa podria beneficiar unes 40.000 persones. “És una ferramenta institucional per a protegir, acompanyar i actuar amb eficàcia, dins d’un marc ètic i legal plenament garantista”, assegura el vicerector.
El pla podrà donar cobertura a unes 40.000 persones
Anònim
El text preveu, a més, que qualsevol membre de la comunitat universitària puga activar el protocol davant d’una sospita o evidència de conducta suïcida. Quant al contingut operatiu, preveu l’actuació tant davant d’un risc imminent com en mode preventiu i incorpora recursos institucionals existents com el Centre de Suport a l’Estudiant, el Servici de Prevenció i Promoció de la Salut i la Unitat d’Igualtat, i, com a suport complementari, el telèfon 024, d’atenció a la conducta suïcida, disponible les 24 hores els set dies de la setmana.
Un dels aspectes en els quals més es vol insistir és en la confidencialitat. “El protocol establix que la informació es manejarà amb estricta reserva i que només es compartirà quan hi haja risc vital. Això garantix un equilibri adequat entre la protecció de la persona i el respecte als seus drets, dins del marc legal i de protecció de dades aplicable”, concreta Ivorra.
