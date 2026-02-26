Aspe exigix al Govern la reparació urgent de la bassa de San Diego per a assegurar l’aigua del Xúquer-Vinalopó
L’Ajuntament assegura que la infraestructura, que es va acabar en 2005 i mai es va posar en marxa per unes filtracions greus, és clau per a garantir el reg
El Ple de l’Ajuntament d’Aspe ha aprovat una moció per a reclamar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a la societat estatal Acuamed la reparació immediata de la bassa de San Diego, una infraestructura estratègica del sistema Xúquer-Vinalopó que, asseguren, fa més de dos dècades que no funciona.
El depòsit, situat en el terme municipal de la Font de la Figuera, té capacitat per a emmagatzemar fins a 20 hectòmetres cúbics d’aigua. Forma part de la conducció general Xúquer-Vinalopó, declarada obra d’interés general de l’Estat en 1998, i va ser concebut com el principal element regulador per a emmagatzemar aigües superficials del riu Xúquer i destinar-les a substituir recursos subterranis en el sistema Vinalopó-Alacantí, en la província d’Alacant.
La infraestructura va finalitzar la seua construcció en 2005, quan el projecte estava en mans d’Aguas del Júcar, SA, posteriorment integrada en Acuamed. No obstant això, durant les proves d’ompliment es van detectar unes filtracions greus que han impedit la seua posada en funcionament des de llavors. A pesar que la seua reparació ha sigut inclosa en diferents pressupostos generals de l’Estat, les deficiències seguixen sense resoldre’s, segons expliquen fonts municipals.
Des de l’Ajuntament consideren que la situació resulta especialment preocupant ara que el transvasament Xúquer-Vinalopó està operatiu. La disponibilitat de la bassa permetria emmagatzemar aigua en els períodes de més aportació i distribuir-la durant els mesos d’estiu, quan augmenta la demanda i disminuïxen els excedents transferibles.
Regants i agricultors afectats
L’alcalde d’Aspe, Antonio Puerto (EU), ha subratllat que este acord “suposa un suport important per a continuar reclamant una de les bases fonamentals per al nostre municipi: millorar la xarxa hídrica perquè l’aigua que ha de vindre del Xúquer arribe en quantitat suficient”. Segons ha explicat, encara que l’aigua està arribant, la falta de capacitat de regulació pel mal estat del depòsit està afectant directament regants i agricultors.
L’Ajuntament lamenta que, malgrat que la seua reparació ha sigut inclosa en diferents pressupostos generals de l’Estat, les deficiències seguixen sense resoldre’s
El consistori defén que la reparació és imprescindible per a garantir la continuïtat de l’agricultura de regadiu en les comarques de l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i l’Alacantí, així com per a sostindre l’estructura socioeconòmica vinculada a l’ús d’estos recursos hídrics.
Per això, l’acord plenari insta el Ministeri i Acuamed a adoptar de manera immediata les mesures jurídiques, administratives i econòmiques necessàries per a reparar la bassa de San Diego i posar-la en funcionament com a element regulador essencial del sistema Xúquer-Vinalopó.
