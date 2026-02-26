Cox dispara els seus ingressos fins als 1.140 milions i preveu tancar la compra d’Iberdrola México en març
La companyia presidida per l’alacantí Enrique Riquelme aconseguix un ebitda rècord de 225 milions i eleva un 16 % el benefici net, fins als 69 milions d’euros
El grup d’aigua i energia Cox va disparar els seus ingressos un 62 % l’any passat, en el qual va registrar una facturació de 1.140 milions d’euros, impulsada pels nous contractes de la seua divisió d’enginyeria, però també pels majors ingressos recurrents que generen les plantes d’energies renovables i dessaladores que inclou la seua cartera d’actius.
D’esta manera, la firma presidida per l’alacantí Enrique Riquelme i que en 2023 es va adjudicar els actius de la desapareguda Abengoa aconseguix també un ebitda (benefici d’explotació abans d’impostos, gastos financers i interessos) de rècord, amb 225 milions d’euros (un 23 % més), que es traduïxen en un resultat net de 69 milions d’euros.
Uns resultats que deixen la companyia amb “un balanç robust” de cara a afrontar el pla d’inversions 2026-2028 presentat recentment i també de cara al tancament de la compra dels actius d’Iberdrola México, que preveu que es produïsca este mes de març. Una operació amb la qual Cox pràcticament duplicarà la seua grandària.
“Els resultats anuals confirmen la solidesa del model de Cox: tanquem l’exercici amb ingressos, ebitda, benefici net i backlog (cartera de comandes) rècord, mantenint una disciplina financera estricta”, assenyala el president de la firma en un comunicat. “En este context, l’operació a Mèxic és una fita: reforça la nostra presència en un mercat clau i accelera el nostre full de ruta internacional, aportant escala, noves oportunitats i més visibilitat d’activitat futura”, afig l’executiu.
Autoritzacions i finançament
De moment, l’adquisició ja compta amb les autoritzacions reguladores, així com amb un finançament assegurat per 2.650 milions de dòlars (2.246 milions d’euros), amb el suport d’entitats financeres internacionals de primer nivell.
Un finançament que es completarà a través d’equity, amb un import de 850 milions de dòlars, dels quals Cox aportarà entre 300 i 350 milions de dòlars a través de fons disponibles; mentres que entre 500 i 550 milions de dòlars s’articularan a través de capital híbrid procedents d’un o dos d’inversors de primer nivell.
Si es considera el perímetre proforma, el grup arribaria als 2.551 milions d’euros en ingressos i 786 milions d’euros d’ebitda, amb la qual cosa multiplicaria per dos i per tres respectivament les xifres de 2025.
Actius nous
Més enllà de l’operació de Mèxic, en 2025, Cox ha fet importants incorporacions a la seua cartera d’actius i concessions, en línia amb la seua estratègia d’augmentar els seus ingressos recurrents de cara al futur, per a estabilitzar el flux de caixa. Entre les fites més rellevants destaquen l’adquisició de dos actius solars a Panamà, que sumen 24 megavats; l’ampliació de la planta dessaladora d’Agadir, al Marroc, que tindrà una capacitat total de 400.000 metres cúbics de producció diària d’aigua i 150 megavats en energia eòlica; i una nova concessió d’aigua a Angola, amb una capacitat de 100.000 metres cúbics diaris.
A l’Equador, el grup avança amb set plantes solars, que afegiran 600 megavats a la seua cartera, un sistema d’emmagatzematge BESS de 1.200 megavats, i una concessió de línia de transmissió. Addicionalment, en març es va iniciar la construcció de la concessió de la línia de transmissió de 104 quilòmetres al Brasil.
La divisió d’actius ja genera un ebitda de 145 milions d’euros, un 11 % més que en l’exercici anterior, amb un marge del 47 %, segons la informació facilitada per la pròpia cotitzada.
Contractes
Per la seua banda, en la branca de servicis destaca la seua millora operativa, que ha duplicat els seus ingressos fins als 830 milions i que s’anota una millora de l’ebitda del 54 %, situant-se en els 80 milions. La companyia, a més, registra una cartera de comandes pendents d’execució rècord: va créixer un 43 % enfront de 2024, fins a situar-se en els 3.189 milions d’euros, la qual cosa proporciona previsibilitat al negoci, segons els seus responsables. Cal destacar que la cartera s’ha quadruplicat (319 %) des de 2023, quan se situava en els 769 milions.
En termes d’apalanquejament, la ràtio de deute financer net total sobre ebitda és de 0,9x, mentres que el flux de caixa operatiu arriba als 127 milions d’euros en 2025, amb una ràtio de conversió de caixa del 56 %, la qual cosa reflectix la millora sostinguda en la generació de caixa del grup.
