La ministra de Vivenda exigix a Pérez Llorca que examine l’adjudicació de pisos protegits en tota la Comunitat Valenciana
Isabel Rodríguez anuncia que el PSOE presentarà iniciatives coordinades en els ajuntaments i en les Corts després de l’escàndol del residencial Les Naus d’Alacant
El PSOE traslladarà als ajuntaments de la Comunitat i a les Corts Valencianes l’escàndol de les vivendes protegides d’Alacant. Els socialistes reclamaran a la Generalitat que derogue el decret aprovat pel Govern de Carlos Mazón el desembre de 2024 i exigiran examinar de manera individual els processos d’adjudicació de vivenda pública en tots els municipis del territori.
L’objectiu, segons ha avançat este dijous la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, és reprendre la normativa aprovada pel Botànic de Ximo Puig per a “donar transparència en el registre de demandants de vivenda i en l’adjudicació” dels immobles protegits. El PSOE ha lamentat, en un comunicat, que la falta de transparència actual permet que qualsevol pot accedir a una VPO encara que no complisca els requisits econòmics per a això, no només a Alacant, sinó en qualsevol lloc de la Comunitat.
En este sentit, els socialistes reclamaran igualment que, en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, s’examine cada un dels processos d’adjudicació de vivenda pública. Per a Rodríguez, és necessari “arribar fins al final de qui són els adjudicataris”. Segons la formació progressista, “el caos en l’adjudicació és tal que ha calgut enviar la Policia per a esbrinar qui residia en cada vivenda pública adjudicada”. Una investigació en la qual s’han descobert múltiples indicis d’irregularitats, tal com ja ha publicat INFORMACIÓN.
Amenaça amb el sòl
No és la primera vegada que la ministra Isabel Rodríguez es pronuncia sobre les polèmiques adjudicacions de Les Naus. La responsable de Vivenda del Govern advertia, a principis de mes, les comunitats autònomes que no rebran suport de l’Estat per a la promoció de vivendes assequibles fins que no garantisquen la seua protecció per a tota la vida. Una condició que, en el cas de la Comunitat Valenciana, va ser modificada pel Govern de Carlos Mazón el desembre de 2024, que va fixar que la liberalització dels immobles es produirà una vegada passen 30 anys de la seua adquisició.
Les declaracions de Rodríguez, en una entrevista d’RTVE, es van produir arran de l’escàndol per l’adjudicació de vivenda protegida en el residencial Les Naus d’Alacant, destapada el mes de gener passat per INFORMACIÓN. Un bloc construït sobre sòl públic del qual han acabat sent adjudicataris (entre altres casos) la ja exregidora d’Urbanisme, Rocío Gómez; tres familiars de la cap de Contractació de l’Ajuntament, María Pérez-Hickman; l’arquitecte municipal Francisco Nieto; una altra tècnica del consistori, Elsa Lloret, la sol·licitud de la qual va ser validada pel seu marit, treballador de la Generalitat ja suspés; la parella de la filla d’un altre alt funcionari d’Urbanisme, entre altres.
Lluita de models
L’escrit del PSOE defén que “es posen de manifest una vegada més els dos models que hi havia a Espanya a l’hora de regular servicis bàsics o drets constitucionals”. D’una banda, els socialistes defenen el seu model, “que pensa en el conjunt de la ciutadania, especialment en aquells que menys tenen”, enfront del del PP, que “prioritza fer negoci per als seus dirigents i familiars alhora que bloquegen les iniciatives del Govern per a millorar l’accés a estes ajudes per a la resta de la població”.
Al respecte, la ministra ha afegit que el plantejament del PSOE garantix la transparència, mentres que el dels populars privatitza el registre de demandants a la Comunitat Valenciana i impedix que es coneguen les normes d’adjudicació. “El PP no ha entés que la vivenda pública ha de ser protegida per sempre i no per als de sempre”, ha defés Isabel Rodríguez.
