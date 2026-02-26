Salut pública
Sanitat vigila més casos sospitosos de pallola a Alacant després del brot inicial
Epidemiologia detecta deu possibles positius més, ja que pot haver-hi contagis a partir dels contactes dels inicials
La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat està vigilant més casos sospitosos de pallola en la província d’Alacant després del brot inicial que es va produir en gener en dos centres de treball d’un mateix edifici a Alacant i que va causar una trentena de positius. Per a contindre l’expansió del brot a Alacant, els responsables del centre de salut pública van posar en marxa un control epidemiològic de contactes que va afectar entre 400 i 500 persones. Es va procedir a aïllar els confirmats i a aquells en investigació, i quasi 300 persones de l’àmbit laboral afectat van ser vacunades.
En la setmana entre el 15 i el 22 febrer s’han notificat deu possibles contagis més en la província, que, sumats als anteriors, suposen ja un acumulat de 68 de l’inici de l’any ençà (74 en tota la Comunitat Valenciana), segons les dades de l’últim butlletí de vigilància epidemiològica del Pla d’eliminació de la pallola a la Comunitat Valenciana. La localització és la següent: un a Dénia, sis a Alacant, dos a Elx i un a Orihuela.
A l’alça
En tots els casos de sospita es duen a terme les proves que integren el protocol de Sanitat i després es confirmen o es descarten. De qualsevol manera, reflectix una tendència a l’alça d’extensió d’esta malaltia que torna a ser present a Espanya fins al punt que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha deixat el país fora de la llista dels països lliures d’esta patologia molt contagiosa.
Els positius des de l’inici de l’any fins ara es mantenen en 34, com la setmana anterior. La novetat és que el butlletí desglossa les àrees de salut a les quals pertanyen els afectats a Alacant, dels quals 15 són tractats en l’àrea de salut de Sant Joan d’Alacant i 17 en el Doctor Balmis. Completen la llista un a Torrevieja i un altre a Elx-Crevillent. Fora de la província, se suma un únic cas confirmat a València.
La província d’Alacant ha registrat, en les huit setmanes que portem de 2026, un fort repunt de casos de pallola que supera àmpliament el total de tot l’any passat. En tot el 2025 van ser trenta els casos notificats i dos els confirmats, és a dir, que este 2026 ja s’han multiplicat per trenta els positius quan a penes hem consumit dos mesos d’exercici. En tota la Comunitat, l’any passat va haver-hi 51 sospites i sis reals.
Seguiment
Sanitat, per tant, manté el seguiment epidemiològic del brot després de reforçar les mesures de control per a evitar la propagació d’una malaltia aguda contagiosa, causada per un virus de la família paramyxovirus, que cursa amb els símptomes de febra, exantema maculopapular (eritema cutani), tos, rinitis o conjuntivitis, mentres que en persones vacunades la presentació clínica de la pallola sol ser atípica. Les autoritats sanitàries recalquen que és de “crucial importància” la vacunació com a mesura més efectiva per a la prevenció d’esta malaltia.
La pallola pot contagiar-se fins quatre dies abans que apareguen les taques característiques en la pell, assenyalen els especialistes.
Propagació
Per això, esta capacitat de transmissió presimptomàtica la convertix en una de les malalties infeccioses més contagioses que hi ha i facilita la seua propagació en entorns familiars, escolars i laborals sense que la persona afectada siga conscient d’estar contagiant. El període d’incubació màxim és d’unes tres setmanes.
Després de la detecció massiva de finals de gener, no s’esperen més casos d’eixa primera exposició, però sí que se’n podrien registrar a partir de secundaris o terciaris, assenyalen els experts en Salut Pública consultats, que afirmen que el control que està fent Sanitat és bo i, ara com ara, el brot sembla ben controlat.
