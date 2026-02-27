Sanitat
Alacant implanta dispositius en els aneurismes per a reduir el risc de ruptura i sagnat
L’Hospital Doctor Balmis lidera la formació en neuroradiologia intervencionista per a la Comunitat Valenciana i Múrcia mitjançant l’entrenament mèdic amb simuladors en 3D de casos en viu
L’Hospital General d’Alacant és expert en el tractament dels aneurismes amb ferramentes endovasculars avançades dissenyades per a tractar la dilatació o l’eixamplament anormal de la paret d’una artèria en l’aorta o el cervell, que provoca que es debilite i puga trencar-se, cosa que provocaria una hemorràgia que pot ser fatal. Per això, el centre alacantí lidera, per a la Comunitat Valenciana i Múrcia, la formació en neuroradiologia intervencionista, especialitat mèdica mínimament invasiva que utilitza imatges en temps real (rajos X, angiografia) per a tractar patologies del sistema nerviós central, cervell, coll i medul·la espinal. I, per a fer-ho, realitza entrenament mèdic amb simuladors en 3D de casos en viu.
Esta classe de formació, impulsada de manera conjunta amb l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica (Isabial), aborda procediments terapèutics complexos en neuroradiologia en format concurs en les denominades NeurOlimpíades, que van nàixer en el Doctor Balmis i celebren la seua quarta edició, amb la participació també dels hospitals Clínic i La Fe de València, i Virgen de la Arrixaca de Múrcia, a on s’han celebrat sessions formatives. Es tracta d’una iniciativa innovadora en l’àmbit nacional.
Les NeurOlimpíades preparen els residents en el tractament de l’ictus i les malformacions arteriovenoses
Societat de Radiologia
Este model està impulsat per Medtronic, en col·laboració amb la Societat de Radiologia de la Comunitat Valenciana, amb el suport de l’Hospital Doctor Balmis i el Fòrum Llevantí de Neuroradiologia.
El centre alacantí ha sigut la seu docent en l’últim dia del programa, amb sessions teoricopràctiques centrades en el tractament dels aneurismes amb dispositius “intrasaculars”.
“Comptem amb una àmplia experiència en la implantació d’estos dispositius, que es col·loquen dins de l’aneurisma mateix per a ocloure’l i evitar que continue omplint-se de sang, amb la qual cosa es reduïx el risc de ruptura o resagnat. Cada any implantem entre deu i dotze dispositius d’estes característiques en el centre”, assenyala el doctor José Ignacio Gallego, responsable de la Secció de Neuroradiologia Intervencionista, integrada en el Servici de Radiodiagnòstic.
El gerent del Departament de Salut Alacant-Hospital General, Francisco Soriano, ha subratllat la importància de “fomentar iniciatives d’esta classe per a reforçar la capacitació dels especialistes a través de la incorporació de metodologies noves, amb la finalitat de garantir una assistència sanitària de màxima qualitat”.
Residents
La iniciativa està dirigida a residents i adjunts jóvens de neuroradiologia intervencionista de tot Espanya, amb l’objectiu de complementar la formació tradicional mitjançant un format pràctic, dinàmic i competitiu. En esta edició han participat una desena de professionals procedents de diferents comunitats autònomes, la qual cosa reforça el seu caràcter nacional i col·laboratiu.
El doctor Gallego destaca la rellevància d’esta mena de formació especialitzada. “En patologies temps-dependents com l’ictus, comptar amb professionals altament qualificats repercutix en una atenció més especialitzada i en majors possibilitats d’una millor qualitat de vida per al pacient. Activitats com les NeurOlimpíades resulten especialment enriquidores pel seu format innovador i per permetre als participants rotar per hospitals de gran prestigi en una sola setmana”, assenyala.
Màximament quan s’espera un augment de casos d’ictus d’un 25 % en els pròxims anys pels hàbits de vida. A diferència de l’aneurisma, l’ictus és un esdeveniment agut en què el cervell deixa de rebre sang (isquèmic, per bloqueig) o patix un sagnat (hemorràgic, per ruptura).
A més, el programa fomenta la creació de xarxes de col·laboració intercentres, fonamentals per a impulsar l’intercanvi de coneixement, la innovació i la millora contínua de l’assistència sanitària.
Cirurgia mínimament invasiva
Així, els hospitals Doctor Balmis, Virgen de la Arrixaca, Clínic i La Fe han abordat, cada un d’ells, una línia específica de tractament endovascular o percutani, propi del neurointervencionisme radiològic, una disciplina de cirurgia mínimament invasiva i altament especialitzada en la qual la imatge radiològica guia el tractament de patologies complexes del sistema nerviós.
La jornada ha combinat sessions didàctiques interactives, en les quals els participants competixen a través de preguntes, amb tallers pràctics en viu i també amb entrenament mitjançant rèpliques impreses en 3D exactes dels casos en viu, desenrotllades per la Unitat Mixta BIOFAB, la Universitat d’Alacant i Isabial. La resta d’hospitals han desenrotllat continguts relacionats amb el tractament de l’ictus, malformacions arteriovenoses i altres, seguint un format docent similar.
