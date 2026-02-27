Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant celebra el Dia de la Dona: esta és la programació

El centre de formació musical acull, a partir del 2 de març, en la seua sala d’actes, les VI Jornades Dona i Música, amb una agenda marcada per ponències que giren entorn de la posició de les dones en la música

El conservatori Óscar Esplá d’Alacant, en una imatge d’arxiu

El conservatori Óscar Esplá d’Alacant, en una imatge d’arxiu / Jose Navarro

Juan Fernández

Juan Fernández

Les activitats amb motiu del 8 de març comencen a agafar forma en la província. El Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant celebrarà a partir del pròxim dilluns 2 de març, en la sala d’actes, les VI Jornades Dona i Música, una iniciativa organitzada per l’equip directiu del centre i la Coordinació d’Igualtat amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

El programa arrancarà eixe mateix dilluns amb la conferència “Oració i profecia: Hildegard von Bingen i la Simfonia de les Revelacions Celestials”, a càrrec dels estudiants de musicologia (9:30 hores), i amb un concert a càrrec de l’estudiantat en la sala d’actes del CSMA (11:30 hores).

La programació continuarà el dilluns 9 de març amb la jornada central de ponències. En esta sessió participaran destacades professionals de l’àmbit musical, com Virginia Sánchez Rodríguez, professora titular de la Universitat de Castella-la Manxa; Alicia Salas Ruiz, viola solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya; Carmen Verdú, compositora; i Gena Liévano, directora d’orquestra.

Les activitats arrancaran a les 10 hores amb una presentació de les jornades a càrrec de la directora de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, Fany Blanch Piqueras, i continuarà amb la ponència “Investigant sobre dones en la música: de les fonts primàries a la societat”, a càrrec de Virginia Sánchez Rodríguez (10:30 hores).

Conservatorio Óscar Esplá de Alicante

Conservatori Óscar Esplá d’Alacant, en una imatge d’arxiu / Jose Navarro

Alicia Salas Ruiz parlarà sobre “La dona en l’orquestra. Una mirada des de la pràctica professional” (11 hores) i la compositora Carmen Verdú continuarà amb “Dona i creació musical. Una experiència singular”, amb una sorpresa final al costat de la pianista Silvia Gómez Maestro (11:45 hores).

Per a finalitzar, el programa inclou una conferència de Gena Liévano sobre “Liderar en femení: obstacles i fortaleses de la dona directora d’orquestra” (12:15 hores), i posarà el punt final un homenatge a Dolores Pérez amb la col·laboració de l’alumna diplomada del CSMA Nuria Maddaloni, la soprano María Macià i l’aportació de Mercedes Bernabeu al piano (12:45 hores).

Programación oficial de las jornadas de &quot;Mujer y música&quot;

Programació oficial de les Jornades Dona i Música / INFORMACIÓN

Totes elles compartiran les seues experiències i reflexions entorn del paper de la dona en la música, des de la creació i la interpretació fins a la direcció i la investigació acadèmica. Les jornades es completaran amb un concert del professorat, el dimarts 10 de març, en la Casa Bardín, configurant així un programa que combina pensament i pràctica musical.

Com a activitats paral·leles, l’aula 103 del conservatori comptarà, el dimecres 11 de març, amb la xarrada “La veu de les muses”, a càrrec de María Ivorra (11:30 hores), i, l’endemà, amb la presentació de la publicació pedagògica 32 composiciones musicales valencianas para pequeños pianistas, a càrrec de Victoria Alemany, Mónica Orengo i Dolores Cebolla.

