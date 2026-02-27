El Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant celebra el Dia de la Dona: esta és la programació
El centre de formació musical acull, a partir del 2 de març, en la seua sala d’actes, les VI Jornades Dona i Música, amb una agenda marcada per ponències que giren entorn de la posició de les dones en la música
Les activitats amb motiu del 8 de març comencen a agafar forma en la província. El Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant celebrarà a partir del pròxim dilluns 2 de març, en la sala d’actes, les VI Jornades Dona i Música, una iniciativa organitzada per l’equip directiu del centre i la Coordinació d’Igualtat amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
El programa arrancarà eixe mateix dilluns amb la conferència “Oració i profecia: Hildegard von Bingen i la Simfonia de les Revelacions Celestials”, a càrrec dels estudiants de musicologia (9:30 hores), i amb un concert a càrrec de l’estudiantat en la sala d’actes del CSMA (11:30 hores).
La programació continuarà el dilluns 9 de març amb la jornada central de ponències. En esta sessió participaran destacades professionals de l’àmbit musical, com Virginia Sánchez Rodríguez, professora titular de la Universitat de Castella-la Manxa; Alicia Salas Ruiz, viola solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya; Carmen Verdú, compositora; i Gena Liévano, directora d’orquestra.
Les activitats arrancaran a les 10 hores amb una presentació de les jornades a càrrec de la directora de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, Fany Blanch Piqueras, i continuarà amb la ponència “Investigant sobre dones en la música: de les fonts primàries a la societat”, a càrrec de Virginia Sánchez Rodríguez (10:30 hores).
Alicia Salas Ruiz parlarà sobre “La dona en l’orquestra. Una mirada des de la pràctica professional” (11 hores) i la compositora Carmen Verdú continuarà amb “Dona i creació musical. Una experiència singular”, amb una sorpresa final al costat de la pianista Silvia Gómez Maestro (11:45 hores).
Per a finalitzar, el programa inclou una conferència de Gena Liévano sobre “Liderar en femení: obstacles i fortaleses de la dona directora d’orquestra” (12:15 hores), i posarà el punt final un homenatge a Dolores Pérez amb la col·laboració de l’alumna diplomada del CSMA Nuria Maddaloni, la soprano María Macià i l’aportació de Mercedes Bernabeu al piano (12:45 hores).
Totes elles compartiran les seues experiències i reflexions entorn del paper de la dona en la música, des de la creació i la interpretació fins a la direcció i la investigació acadèmica. Les jornades es completaran amb un concert del professorat, el dimarts 10 de març, en la Casa Bardín, configurant així un programa que combina pensament i pràctica musical.
Com a activitats paral·leles, l’aula 103 del conservatori comptarà, el dimecres 11 de març, amb la xarrada “La veu de les muses”, a càrrec de María Ivorra (11:30 hores), i, l’endemà, amb la presentació de la publicació pedagògica 32 composiciones musicales valencianas para pequeños pianistas, a càrrec de Victoria Alemany, Mónica Orengo i Dolores Cebolla.
