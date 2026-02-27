L’aeroport d’Alacant-Elx tancarà la seua pista les nits de març per obres de millora
Aena ho farà efectiu del 2 al 29 de març i servirà per a la regeneració de paviment i la construcció del nou carrer de rodatge
L’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández ha programat el tancament nocturn de la pista de vol entre el 2 i el 29 de març, en l’horari comprés entre la mitjanit i les 5:59 hores. L’objectiu d’esta limitació temporal en l’horari operatiu són les obres de millora i manteniment en diferents punts del camp de vol i fer alguns treballs associats a la construcció del nou carrer de rodatge.
Esta última actuació, l’execució de la qual ja està en marxa, compta amb una inversió de 13.840.000 euros. El nou carrer de rodatge permetrà incrementar la fluïdesa del moviment d’aeronaus en la plataforma i optimitzar la gestió de les operacions.
Durant el tancament nocturn es treballarà en la instal·lació del banc de tubs pel qual discorrerà el cablejat del sistema d’abalisament associat a esta infraestructura. D’altra banda, la regeneració del paviment existent en el carrer de rodatge paral·lel a la pista, amb una inversió d’1.419.135 euros, està dirigida a millorar la capa de rodament del carrer.
La zona d’actuació està composta per dos franges de cinc metres d’ample cada una al llarg de tot el carrer de rodatge. Això suposarà el desmuntatge i la retirada de cablejat d’abalisament, el fresatge de les capes de rodament i intermèdia, la pavimentació d’estes mateixes capes, l’execució de rases noves d’abalisament, la instal·lació de cablejat nou i el repintat de la senyalització horitzontal.
Paral·lelament a la resta d’actuacions, s’escometrà l’obra de millora del paviment en la capçalera 10 de la pista, que compta amb una inversió de 482.470,56 euros.
Concretament, es tracta de la millora del paviment asfàltic localitzat en la zona del llindar de la capçalera 10, amb una superfície d’actuació d’uns 2.200 m². Es retirarà el paquet de paviment afectat i es reposarà la capa de rodament i part de la intermèdia. Una vegada reposat el paviment, es farà el pintat de la senyalització horitzontal necessària perquè la zona d’actuació torne al seu estat operatiu.
La regeneració del paviment del carrer de rodatge i de la pista és un manteniment habitual de la infraestructura i s’emmarca en els processos de millora contínua que es duen a terme en el recinte aeroportuari.
Des d’Aena, expliquen que les obres s’han programat de manera detallada i la planificació dels vols s’ha ajustat perquè les aerolínies puguen adaptar la seua programació a les limitacions a les quals obliguen estes millores.
