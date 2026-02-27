Les famílies d’Altea rebran formació gratuïta en març sobre la salut mental i les conductes addictives en els adolescents
El programa Escola de Famílies celebra el seu quinzé aniversari amb tallers educatius que se celebraran els dies 2, 9 i 23
L’Escola de Famílies que promou el departament municipal de Benestar Social a Altea oferirà, el mes de març, tres tallers gratuïts dirigits a les famílies del municipi. Els temes a tractar fan referència a la salut mental dels adolescents i a les conductes addictives. La regidora de Benestar Social, Anna Lanuza, ha comparegut al costat de les psicòlogues Paloma Andrés, de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), i Marta Ivorra, del Servici d’Atenció i Seguiment a les Persones amb un Problema Greu de Salut Mental (SASEM), per a anunciar estos tallers i explicar en què consistixen.
Anna Lanuza ha indicat que l’Escola de Famílies “celebra 15 anys d’activitat divulgant informació i atenent famílies amb un gran èxit de participació”. Per tal motiu, ha assenyalat que “hem preparat tres tallers molt interessants oberts a les famílies, als professionals de l’àmbit educatiu i a totes aquelles persones interessades a ampliar coneixements sobre l’adolescència, per la qual cosa també hi poden acudir els xics i les xiques que desitgen acompanyar els seus pares”.
L’edil ha revelat que la temàtica triada per a la present edició “sorgix de converses amb les famílies que l’any passat van participar en l’Escola de Pares”, i ha manifestat que tots els tallers “es faran a les 19 hores en el Centre Social. L’únic requisit per a assistir gratuïtament és inscriure’s amb anterioritat escrivint un correu electrònic a upcca@altea.es o telefonant al 966 882 702”.
Els tallers i la seua temàtica
Lanuza ha anunciat que dilluns que ve, 2 de març, “tindrà lloc el primer taller a càrrec de Paloma Andrés, psicòloga coordinadora de la UPCCA. El taller porta per títol: ‘Tot el que necessites saber sobre el cervell adolescent’. El segon taller se celebrarà el dia 9, i en este la psicòloga del departament i coordinadora de l’àrea del SASEM, Marta Ivorra, parlarà sobre la salut mental en adolescents. I el tercer taller l’impartirà el dia 23 Paloma Andrés, que abordarà la prevenció familiar”.
Sobre el primer taller, Paloma Andrés, coordinadora de l’Escola de Famílies, ha assenyalat que “és molt interessant per a entendre per què els xics i les xiques adolescents es comporten d’una manera determinada, i perquè també enfortix els coneixements dels pares en les conductes dels adolescents, a més de comprendre els seus canvis i el maneig dels conflictes”.
Per la seua banda, Marta Ivorra ha explicat que el seu taller del dia 9 “tractarà el tema de la salut mental en els adolescents perquè els pares sàpien escoltar sense jutjar, observar els canvis que es poden produir en un jove amb malalties i buscar suport”. Així mateix, ha indicat que la seua intervenció “anirà enfocada a fer prevenció en salut mental”, perquè els problemes que es donen actualment “no són els mateixos que els d’altres anys. Ara estem davant d’una població més connectada que mai, però que se sent més a soles que mai. Per això, oferir informació als pares i dotar-los de ferramentes per a saber com gestionar és vital”, ha detallat la psicòloga especialista en salut mental.
Quant al taller del dia 23, Paloma Andrés ha manifestat que versa “sobre la prevenció familiar en conductes addictives, tant conductes sense substàncies com amb substàncies”. Al respecte, ha dit que li agrada explicar-los als pares “com treballe en els instituts i quins temes tractem”.
Finalment, la regidora de Benestar Social ha convidat la població a participar “per a informar-se, conéixer la urgència i la importància que realment té la salut mental, i també per a saber detectar algunes conductes que podem normalitzar en els nostres fills i filles, però que realment poden ser un senyal d’alarma que alguna cosa està passant i necessiten ajuda, per la qual cosa és important saber reaccionar davant d’esta mena de situacions”, ha afegit.
