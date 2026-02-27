El PSOE acusa l’alcalde de Sant Joan per la promoció irregular de vivendes a Nou Nazareth: “Ha perdut el control”
Els socialistes reclamen una comissió d’investigació urgent sobre el procés d’adjudicació i comercialització
El PSOE ha carregat amb duresa contra l’alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román, després de l’anunci del regidor de possibles irregularitats greus de la promotora a la qual l’Ajuntament va adjudicar una parcel·la per a construir 131 vivendes de protecció pública a Nou Nazareth.
La portaveu socialista, Esther Donate, ha assegurat en el ple que el tema és “prou greu” i ha assegurat que Román “ha de tindre el control i no l’ha tingut”.
L’edil ha recordat que l’alcalde va acusar, de manera reiterada, el PSOE, en l’anterior mandat, de voler regalar la parcel·la al Consell, quan governava el Botànic. “Vendre esta parcel·la era perdre el control, que és el que ha passat”, ha afegit.
“El que és evident és que l’Ajuntament ha actuat tard i malament. O no sabia el que estava ocorrent amb sòl públic i vivenda protegida, o no va voler controlar-ho. I en els dos casos la responsabilitat és política”, ha afirmat.
Comercialització
Donate ha reclamat la creació d’una comissió d’investigació urgent sobre el procés d’adjudicació i comercialització per part de la mercantil i accés complet a l’expedient per a aclarir tot el procés.
“I ho diem amb claredat: mentres no existisca eixa comissió i no es posen totes les cartes sobre la taula, l’Ajuntament de Sant Joan i l’empresa comercialitzadora estaran sota sospita en tot el procés d’adjudicació d’estes vivendes”, recalca.
L’alcalde ha comunicat, este divendres, als portaveus dels grups polítics que ha tingut coneixement que Promored Velilla 1, SL ha iniciat el procés de comercialització sense complir la normativa legal autonòmica.
Segons el regidor, l’empresa està exigint entregues a compte de 1.750 euros per a fer una reserva, malgrat que la parcel·la encara no està definitivament adjudicada, ja que falta la firma del contracte amb l’Ajuntament.
Un altre escàndol
Esta decisió es produïx enmig de l’escàndol a Alacant amb les polèmiques adjudicacions de vivendes protegides en el residencial Les Naus a càrrecs del PP, que està investigant la justícia.
L’Ajuntament va adjudicar, el desembre passat, la parcel·la destinada exclusivament a la construcció de vivendes de protecció pública (VPP) i locals comercials a Nou Nazareth, una de les zones que registra més creixement urbanístic en l’actualitat.
El solar de propietat municipal tenia un preu d’eixida de 4.074.138 euros, amb licitació de quatre mercantils. Finalment se’l va emportar la madrilenya Promored Velilla 1, SL per un total de 4.824.139 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- Un error procesal lleva a absolver a Luis Castillo de desviar dinero de un hotel
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas