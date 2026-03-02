Benidorm i Veolia: més de 45 milions d’euros per al desenrotllament hídric de la ciutat en els últims 20 anys
El model de desenrotllament turístic d’èxit no hauria sigut possible sense la inversió realitzada per a l’optimització de l’aigua des de fa dècades, la qual cosa ha mantingut uns nivells d’eficiència insuperables
L’Ajuntament de Benidorm s’ha convertit en un model d’èxit respecte a l’eficiència hídrica, superant amb escreix la mitjana nacional malgrat el desenrotllament d’un model turístic que suposa l’increment significatiu de població flotant durant diversos mesos a l’any. Esta evolució gradual i positiva s’ha produït gràcies a la contribució de Veolia, empresa gestora del cicle integral de l’aigua en la localitat, que ha invertit, al costat de l’Ajuntament, més de 45 milions d’euros en este desenrotllament en els últims 20 anys.
Eficiència de fins al 95 %
De fet, la inversió sistemàtica en la renovació de les xarxes ha convertit Benidorm en un model de referència a escala internacional, ja que ha aconseguit una eficiència de fins al 95 %, amb tot just pèrdues, un percentatge molt superior a la mitjana nacional. Este model de gestió, desenrotllat al llarg d’estos anys al costat de Veolia, es basa en la digitalització, el monitoratge constant, la reutilització d’aigües residuals per a altres usos com ara regs i aigualeig, i una xarxa de distribució intel·ligent que és capaç de previndre, planificar i gestionar l’alta demanda turística que viu Benidorm al llarg de l’any.
El desenrotllament turístic d’esta destinació referent internacional ha sigut possible gràcies a les inversions que han impedit que hi haja una escassetat d’aigua, malgrat els problemes de sequera que el canvi climàtic està ocasionant en el territori, i al desenrotllament d’un sistema de clavegueram que ha impedit qualsevol classe d’abocaments a la mar que hagueren pogut perjudicar la seua imatge i la sostenibilitat mediambiental que caracteritzen la costa de Benidorm
Model pioner en gestió de l’aigua i digitalització
De fet, al llarg d’estos anys, estos més de 45 milions han sigut invertits per l’Ajuntament al costat de Veolia en el desenrotllament de projectes vinculats a la millora en la gestió de l’aigua, el sistema de clavegueram o pluvials i l’aposta per la digitalització i l’ús de l’aigua regenerada, model sempre pioner en la posada en marxa de projectes que han contribuït a aconseguir eixos nivells d’eficiència i sostenibilitat.
Entre tots estos cal destacar que el primer centre d’innovació Hubgrade by Veolia en la gestió de l’aigua que es va implantar a Espanya es va situar en la ciutat de Benidorm, símbol d’una aposta ferma de l’empresa per la digitalització com a ferramenta fonamental per a garantir un servici de qualitat d’un recurs que és imprescindible per a la ciutadania i els milers de visitants anuals que rep.
Plans d’emergència i adaptació al canvi climàtic
Una altra de les qüestions que cal tindre en compte és la importància de comptar amb plans d’emergència per inundació actualitzats i coordinats, que incloguen protocols d’actuació, i l’aplicació de sistemes d’alerta primerenca digitals. Per això, l’adaptació al canvi climàtic és un dels eixos centrals d’estes inversions. Els models climàtics anticipen un augment en la freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, la qual cosa obliga les ciutats com Benidorm a reforçar la seua resiliència mitjançant infraestructures dimensionades per a escenaris futurs més exigents.
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros