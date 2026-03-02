Jordi Sevilla analitzarà en el Fòrum Alacant l’actualitat política
L’exministre durant el Govern de Zapatero protagonitzarà l’acte, dijous que ve, després d’haver demanat un “canvi de rumb” en el seu partit
Qui fou ministre d’Administracions Públiques del Govern d’Espanya entre 2004 i 2007, Jordi Sevilla, protagonitzarà dijous que ve, 5 de març, una nova edició del Fòrum Alacant. Sota el títol “Moment d’Espanya”, l’economista oferirà la seua visió sobre la conjuntura actual del país, especialment des d’una perspectiva política.
El col·loqui se celebrarà en el restaurant Maestral, situat en el carrer Andalucía, 18, d’Alacant, i començarà a les 9:30 h del matí. La presentació estarà a càrrec d’Andrés Pedreño, cofundador de Torrejuana IA Hub i exrector de la Universitat d’Alacant, i l’acte el moderarà el director d’INFORMACIÓN, Toni Cabot.
El moment polític
Jordi Sevilla arriba al Fòrum Alacant en un moment convuls de la política en el qual ell mateix ha erigit un cert protagonisme de manera inesperada. La seua distància amb el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, el va animar, en gener, a publicar un manifest per a demanar un “canvi de rumb” en el seu partit.
L’escrit, titulat “Socialdemocràcia 21”, es va concebre com el plantejament d’una alternativa al PSOE, i considera que les seues aliances polítiques, en els últims anys, han contribuït a l’“auge de l’extrema dreta” i a la “dictadura de les minories”.
Recentment, Sevilla ha afirmat que una candidatura alternativa a Pedro Sánchez per a liderar el PSOE “no s’improvisa”, i ha interpel·lat els jóvens del partit per a treballar en un relleu.
Estos plantejaments arriben en un moment de dificultat per al PSOE, que malgrat ostentar la presidència del Govern d’Espanya, no compta amb majoria parlamentària suficient, fet que ha impedit aprovar pressupostos en l’actual legislatura. Al seu torn, el PSOE va perdre bona part del seu poder autonòmic en els comicis territorials de 2023, i en les eleccions autonòmiques celebrades estos últims mesos, concretament a Extremadura i a Aragó, els socialistes han rebut derrotes severes, quedant fins i tot per davall del PP i també de Vox en algunes capitals provincials com Terol o Badajoz.
La situació alimenta les crítiques internes, que hui dia estan lluny de ser majoritàries, davant d’una possible derrota electoral en les pròximes eleccions generals, encara sense data prevista, cosa que ha intensificat el debat, malgrat que tot apunta al fet que el president del Govern, Pedro Sánchez, repetirà com a candidat en 2027.
Esta edició de Fòrum Alacant està organitzada per INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Club Información i INFORMACIÓN TV, al costat de Vectalia, Suma Gestión Tributaria, Universitat d’Alacant, Lexus, CEV, IMED i Carmencita.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros