Primera RFEF | Classificació

L’Hèrcules recupera el pols en lliga i s’acosta al quint

La victòria agònica en el derbi contra l’Eldenc li fa caure una posició en la classificació, encara que li permet retallar un punt amb la zona de play-off

Celebració de l’Hèrcules del gol que li va valdre per a imposar-se a l’Eldenc a Alacant

Celebració de l’Hèrcules del gol que li va valdre per a imposar-se a l’Eldenc a Alacant / Héctor Fuentes

Pedro Rojas

Pedro Rojas

Resten dotze jornades encara, temps de sobres per a aconseguir l’objectiu. Però el camí continua sent complex, perquè cada vegada hi ha més equips entre la meta i l’Hèrcules. La jornada 26, després de la victòria èpica dels de la capital en el derbi contra l’Eldenc, es tanca amb l’equip de Beto Company un lloc més avall del que la va començar. Ara és onzé, és a dir, té sis clubs per davant abans d’arribar al límit que marca el Cartagena i que determina la disputa de la promoció d’ascens.

No obstant això, el gol de coratge de Sotillos esmenant l’error involuntari (però flagrant de Carlos Mangada amb el seu autogol) permet als blanc-i-blaus estar un punt més a prop del play-off, que ara se situa a només dos punts.

Clasificación del grupo 2 tras la disputa de la jornada 26 en Primera Federación.

Classificació del grup 2 després de la disputa de la jornada 26 en Primera Federació / RFEF

El problema, per les circumstàncies de la competició, és que quatre dels equips que precedixen els alacantins en la taula encara tenen pendent un partit, el que se’ls va ajornar en el seu moment pel tren de borrasques que va assotar la Península el mes passat.

Algesires, Antequera i Vila-real B (que este dimecres s’enfronta a l’Eldenc a Castelló) encara disposen de l’opció de traure tres punts extra abans que s’equilibre definitivament la classificació. El segon triomf herculà en este 2026, que va tardar a arribar, hauria de suposar un punt d’inflexió en el seu transcurs en la competició, encara que per a això necessitarà sumar moltes victòries en el que resta de curs, perquè ha d’avançar molts rivals i, a més, mantindre’s dalt una vegada ho haja aconseguit, cosa que, per descomptat, no sembla senzill veient les xifres que firma a domicili, amb només una victòria lluny d’Alacant de l’inici de la campanya ençà.

Resultados de los partidos de la jornada 26 en el grupo 2 de Primera Federación.

Resultats dels partits de la jornada 26 en el grup 2 de Primera Federació / RFEF

La victòria en el derbi, a més de per a alleugerir la pesada càrrega emocional que patix l’afició herculana, permet traslladar alguns dubtes al veí, que continua barallant pel títol de lliga (i el consegüent ascens directe), però que va acabar amb la seua excel·lent dinàmica.

El Deportivo, després d’haver fet el més difícil, aconseguir igualar en el descompte un duel de proximitat en el qual els locals van disposar de les millors ocasions per a marcar, va posar fi, en l’estadi mundialista de la capital, a una ratxa sense perdre que durava ja tres mesos, atés que la seua anterior derrota en lliga es va produir el passat 29 de novembre, quan es va veure sorprés en el Nou Pepico Amat per l’Antequera (1-3).

Fi d’una ratxa sense derrotes

El revés de dissabte contra l’Hèrcules també va acabar amb una dinàmica d’imbatibilitat de l’Eldenc a domicili. L’equip de Claudio Barragán no havia tornat sense puntuar d’un desplaçament des de l’11 d’octubre de 2025, quan va caure a Marbella (1-0), amb Javi Cabello encara com a entrenador blaugrana.

No obstant això, la gran assignatura pendent del Deportivo, ferm aspirant a l’ascens a LaLiga Hypermotion, continuen sent els partits en camp alié, després de sumar una sola victòria en 26 jornades de competició, les mateixes que l’Hèrcules, al qual avantatja en cinc punts, que en poden ser 8 de nou si guanya a Vila-real.

Malgrat patir la primera derrota en este 2026, l’equip de Claudio Barragán encara l’últim terç de curs en millor disposició que el seu veí de Romeu Zarandieta, que, en cas de no haver aconseguit imposar-se sobre la botzina, s’hauria ficat en un embolic considerable. Continua plovent, sí, però menys.

TEMAS

