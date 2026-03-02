Pérez Llorca defén el Pla Viu i promet “canviar els protocols” després de l’escàndol de les vivendes protegides a Alacant
El president sosté que va haver-hi “tràfic d’informació privilegiada” de “determinats funcionaris” i defén més publicitat en les adjudicacions i l’arrelament com a criteri per a prioritzar veïns del municipi
L’escàndol de les vivendes protegides a Alacant ha tornat este dilluns al primer pla polític a Elx, amb el Pla Viu i els canvis en el sistema d’adjudicació com a eix de la resposta del Consell. Juanfran Pérez Llorca ha defés el pla i ha promés “canviar els protocols” després de la polèmica.
I, al ser preguntat per la petició de Vox en les Corts perquè dimitisca l’alcalde, Luis Barcala, el president ha optat per rebaixar l’impacte del gest i dirigir el focus a una altra dada: “L’única informació que tinc de Vox és que ha aprovat els pressupostos de la ciutat d’Alacant al costat de Barcala”. “Més enllà de Vox”, ha afegit, el PP “vol aclarir els fets que s’han produït”.
La frase no és menor en el context polític del cas Les Naus. Vox va tornar a elevar la pressió sobre Barcala en les Corts durant el debat parlamentari de la comissió d’investigació, fins al punt de recuperar l’exigència de dimissió que ja havia formulat el grup municipal en el ple extraordinari convocat a Alacant per l’escàndol. No obstant això, eixa contundència autonòmica va contrastar amb el silenci posterior en la ciutat i amb el fet que els d’Abascal han continuat sostenint el Govern local en decisions clau.
Eixe suport va quedar de nou retratat la setmana passada en l’Ajuntament. Els vots del PP i Vox van aprovar definitivament el pressupost municipal, de 367,3 milions d’euros, després que els dos grups inadmeteren quatre reclamacions, i mentres el PSOE, Compromís i EU-Podem hi votaven en contra.
Estem canviant els protocols, amb molta més publicitat i incorporant el criteri d’arrelament
La regidora d’Hisenda, Nayma Beldjilali, va recordar que els comptes ja es van aprovar inicialment el 29 de desembre i que les reclamacions es van inadmetre en un informe tècnic “sobre la base de la legislació vigent”. El tràmit pressupostari es va tancar, a més, en un ple tens en el qual el PP i Vox van rebutjar una declaració institucional de l’esquerra per a reprovar Barcala.
En eixe tauler, Pérez Llorca utilitza la dada dels pressupostos com a argument per a qüestionar l’abast real de la pressió de Vox sobre l’alcalde. Però el president també ha fixat el seu propi relat sobre l’origen de l’escàndol i el terreny en el qual el Consell vol situar la resposta. Pérez Llorca ha tornat a atribuir el que ha ocorregut a “un tràfic d’informació privilegiada per part de determinats funcionaris” i ha assenyalat que “la persona al capdavant d’això havia sigut ascendida per Compromís i pel Botànic, no pel PP”.
Amb eixa lectura, intenta desplaçar el focus cap a la gestió anterior i, al mateix temps, presentar el Consell com el que reacciona amb reformes i controls.
En la seua intervenció, el cap del Consell ha insistit que “hi ha moltes coses que cal canviar” i ha avançat que la Generalitat està “canviant els protocols” per a incorporar “molta més publicitat” en els processos d’adjudicació i introduir el criteri d’“arrelament”. L’objectiu de l’arrelament, segons el plantejament mateix del Consell, és que es prioritze veïns del municipi en l’accés a vivendes de protecció pública, un criteri que la Generalitat ha anunciat que pretén incorporar en la tramitació normativa que té en marxa.
En el PP volem aclarir els fets i no deixar que ningú paralitze un pla de vivenda que funciona
En paral·lel, Llorca ha defés que “ara sí que hi ha un pla per a la vivenda pública” i ha sostingut que “se n’estan construint prop de 5.000”, abans de tancar amb un avís polític: “No deixaré que ningú intente paralitzar un pla de vivenda a Espanya que funciona, com és el Pla Viu”.
El discurs del president arriba quan el cas ha escalat ja a seu parlamentària i amb una comissió d’investigació en marxa en les Corts, a on PP i Vox sumen majoria per a controlar la mesa, el calendari de compareixences i el pla de treball, un disseny que l’oposició tem que limite l’abast de l’examen polític. A Alacant, mentrestant, l’Ajuntament també es prepara per a activar la seua pròpia comissió municipal després de la pressió de l’esquerra.
En eixe front, Pérez Llorca combina tres línies: desinflar l’amenaça de Vox amb l’espill dels pressupostos municipals d’Alacant, sostindre que l’origen del cas està en un “tràfic d’informació privilegiada” des de dins de l’Administració i obrir la porta a canvis en les regles d’adjudicació sense renunciar al Pla Viu com a bandera de la legislatura.
