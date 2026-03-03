Carmen Berbegal, primera dona presidenta de Fundeun
La directora de Responsabilitat Social Corporativa d’Actiu pren el relleu del promotor Antonio Fernández
Relleu al capdavant de la Fundació Empresa Universitat d’Alacant (Fundeun), l’entitat que es dedica a fomentar la innovació i que suposa una de les principals corretges de transmissió del coneixement que es genera en el campus de Sant Vicent al teixit productiu. El Patronat de l’organització ha elegit, este dimarts, la directora de Responsabilitat Social Corporativa d’Actiu, Carmen Berbegal, com a nova presidenta, en substitució del promotor Antonio Fernández, que finalitzava el seu mandat.
Berbegal es convertix d’esta manera en la primera dona que ocupa este càrrec, tal com ha destacat la rectora de la UA, Amparo Navarro, durant la reunió en la qual s’ha adoptat esta decisió i en la qual també han sigut presents anteriors responsables de Fundeun, com Manuel Cazorla, Eliseo Quintanilla o José Quiles, entre altres.
“Carmen Berbegal i l’empresa que representa són una persona i una companyia que creuen en la Universitat i que saben de la importància de fomentar i fer costat a la Universitat per al territori. Així que estem molt complaguts i agraïts que haja acceptat assumir este repte”, ha assenyalat Navarro, que també ha elogiat la labor exercida pel president ixent al capdavant de la institució.
Talent
Per la seua banda, Carmen Berbegal, que ocupava anteriorment la vicepresidència tercera, s’ha marcat com a objectiu “fer més projectes i investigació junts, per a capitalitzar eixa innovació en el nostre territori”. “Tots ens beneficiem del talent que ix de la Universitat d’Alacant. I, gràcies al talent, les empreses podem créixer, ser més sostenibles i més útils per al nostre objectiu comú, que és treballar per i per a la societat”, ha afegit Berbegal.
Amb més de 20 anys de trajectòria professional, la nova presidenta de Fundeun forma part de la segona generació al capdavant de la firma de Castalla Actiu, que s’ha convertit en tot un referent en la fabricació de mobiliari per a oficines i espais públics, des d’hospitals fins a aeroports.
Després d’un curt període en GFK, Berbegal es va incorporar a l’empresa familiar en 2001, en la qual ha desenrotllat diverses tasques com a coordinadora de logística, responsable de màrqueting o responsable de persones i cultura, fins a ocupar el seu actual càrrec de directora d’RSC.
És presidenta del Consell de Família d’Actiu i també pertany a la Junta Directiva de l’Associació de l’Empresa Familiar d’Alacant (Aefa), a més de ser vocal del Consell Social de la UA i de participar en ONG com Projecte Home.
Comiat
Per la seua banda, el ja expresident i propietari de la promotora Maisa, Antonio Fernández, ha assegurat que el balanç del seu pas per Fundeun “no pot ser millor, sobretot en l’aspecte personal”, i ha volgut agrair la seua col·laboració a la Universitat, als seus representants i, especialment, a la rectora i els vicerectors.
“Fundeun no deixa de ser un grup d’empresaris i institucions de la província que intentem ancorar-nos amb la Universitat, que és un ens molt viu i en adaptació permanent”, ha assenyalat en el seu comiat. “Fundeun és la veu dels empresaris en la Universitat d’Alacant i l’important és que se’ns escolta i se’ns atén, la qual cosa facilita la creació de talent i la transferència tecnològica”, ha insistit sobre esta qüestió.
Pel que fa a les fites del seu mandat, Fernández ha ressaltat el projecte que es va realitzar per a permetre que emprenedores ucraïneses pogueren continuar desenrotllant els seus projectes, després de l’inici de la guerra, a més dels premis anuals que es concedixen a les millors idees empresarials. Una convocatòria de la qual han eixit empreses que ja tenen centenars d’empleats, segons ha assegurat, i que estan contribuint al progrés de la província.
Fundeun té com a missió establir sinergies entre el món empresarial i l’universitari a través de la promoció de la innovació, la cooperació, la creació d’empreses per universitaris, la formació especialitzada i l’ocupació de qualitat. Va ser constituïda en 1989 com a institució privada sense ànim de lucre i de caràcter permanent per a establir vies de col·laboració i diàleg entre la Universitat d’Alacant i les empreses de la província.
Segons s’arreplega en la seua web, actualment compta amb 88 patrons representatius del teixit empresarial i institucional alacantí i pertany a la REDFUE, una organització vinculada institucionalment, a través dels seus membres, a 48 universitats espanyoles i més de 21.000 empreses.
