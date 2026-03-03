L’Ajuntament de Calp reforça el seu compromís amb Ucraïna en el Fòrum Global de Reconstrucció celebrat a Madrid
En representació de l’alcaldessa, Ana Sala, hi va assistir el regidor de Residents Europeus, Agermanament i Projectes Europeus, Marco Bittner
L’Ajuntament de Calp va participar en la segona edició del Fòrum Global per a la Reconstrucció d’Ucraïna que es va celebrar a Madrid el passat 25 de febrer, amb la qual cosa consolida la seua implicació amb la comunitat ucraïnesa resident en el municipi i el seu suport al procés de pau i reconstrucció del país.
En representació de l’alcaldessa, Ana Sala, hi va assistir el regidor de Residents Europeus, Agermanament i Projectes Europeus, Marco Bittner, que va participar en una jornada de treball en la qual es van citar uns 30 alcaldes ucraïnesos, així com representants d’empreses i institucions espanyoles, amb l’objectiu d’impulsar projectes concrets de cooperació econòmica, social i humanitària.
La presència de Calp en este fòrum s’emmarca en l’estreta relació que el municipi manté amb la comunitat ucraïnesa, integrada per 1.447 persones empadronades, una de les col·lectivitats estrangeres més nombroses del padró local. L’Ajuntament subratlla que esta participació respon a la voluntat de traslladar als espais de decisió internacional la realitat de la convivència quotidiana entre la ciutadania calpina i la població ucraïnesa assentada en la localitat.
Este compromís compta ja amb antecedents recents. En 2024, Calp va rebre la visita oficial d’Ivan Pilyak, alcalde de Skhidnytsia (província de Lviv), en el marc de l’acord entre la Federació de Municipis de Madrid i el Mayors Club d’Ucraïna. Aquella visita va suposar l’inici d’una relació institucional que l’Ajuntament ha continuat cultivant durant estos anys mitjançant el diàleg permanent i l’exploració de possibles àmbits de col·laboració.
En esta nova edició del Fòrum, Calp ha fet un pas més al subscriure una declaració d’amistat amb el municipi ucraïnés de Chornomorsk, ciutat portuària de la mar Negra, en un acte presidit pel seu alcalde, Vasyl Huliaiev. Este document establix les bases per a una futura col·laboració institucional entre les dos ciutats, amb vocació d’avançar cap a un agermanament formal. L’intercanvi d’obsequis simbòlics durant l’acte va servir per a escenificar la voluntat de continuïtat d’esta relació en el temps i de traduir-la en projectes concrets.
Paral·lelament, i coincidint amb el quart aniversari de l’inici de la invasió russa, l’Ajuntament de Calp ha fet un balanç de la integració de la comunitat ucraïnesa en el municipi, en què ha destacat la inserció laboral i social de moltes d’estes persones, la creació d’associacions i grups de suport mutu i la col·laboració estable entre el consistori i este col·lectiu en l’activitat quotidiana de la ciutat.
El regidor de Residents Europeus, Agermanament i Projectes Europeus, Marco Bittner, ha assenyalat que “per a atraure inversions cal donar seguretat, i donar seguretat comença per llançar un missatge clar de fraternitat i cordialitat entre els dos països. El que l’Estat d’Espanya fa en el pla nacional, els municipis hem de fer-ho en el pla humà i quotidià”.
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”