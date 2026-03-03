La Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi homenatja enguany una popular actriu televisiva i teatral amb el Pi d’Honor 2026
Anabel Alonso rebrà el guardó el 29 de març després de la clausura del certamen amb La mujer rota, i la presentació de L’Alfàs 2026. Any Cultural
L’Alfàs torna a exercir de cap cultural en la comarca amb l’arribada de la Mostra de Teatre que enguany rendirà honors a l’actriu Anabel Alonso, a qui concedirà el Pi d’Honor, en una edició en què es representaran 11 obres del 9 al 29 de març. L’empenta cultural del municipi es completarà esta vegada amb la presentació de L’Alfàs 2026. Any Cultural, un projecte en el qual s’inclouen propostes com la citada més la vigència del cine, la vila romana o algunes efemèrides per a completar una proposta cultural que identifica ja la localitat.
El reconeixement a la intèrpret es concedirà el diumenge 29 de març, després de la representació de La mujer rota, muntatge amb el qual es clausurarà el certamen en la Casa de Cultura.
Així ho han anunciat l’alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, i el regidor de Cultura, Manuel Casado, durant la presentació oficial de la programació de la 24a Mostra de Teatre, en un acte en el qual també ha participat la regidora de Presidència, Mayte García.
Amb l’entrega del Pi d’Honor, l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi rendix tribut a grans figures de l’escena espanyola, reconeixent trajectòries artístiques de primer nivell. En edicions anteriors han rebut este guardó intèrprets com Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Lola Herrera, José Sacristán, Concha Velasco, Nuria Espert o Imanol Arias, entre altres noms destacats del panorama escènic nacional.
Un reconeixement a una trajectòria versàtil
Anabel Alonso és una de les actrius més estimades i reconegudes del panorama nacional. Amb una sòlida trajectòria en teatre, cine i televisió, va aconseguir gran popularitat pel seu paper en la sèrie 7 vidas i ha participat en nombrosos muntatges teatrals, en els quals ha combinat comèdia i drama amb gran solvència interpretativa. En els últims anys ha demostrat, a més, una notable maduresa escènica amb treballs de gran intensitat emocional.
Per al regidor de Cultura, Alonso representa el talent, la versatilitat i la capacitat d’emocionar des de l’escenari. “Fa més de 35 anys que està en el món de la interpretació. Ha participat en més de 30 llargmetratges, més de 20 sèries de televisió i una vintena d’obres de teatre. Ens ha demostrat la seua gran versatilitat a l’hora de combinar comèdia i drama”, ha assenyalat. “A partir del dia 29 també tindrà el nostre Pi d’Honor, que ens fa molta il·lusió entregar-li i afegir el seu nom al gran palmarés de nostra Mostra”.
Presentació del projecte L’Alfàs 2026. Any Cultural
L’Ajuntament aprofitarà la celebració de la Mostra per a presentar a la ciutadania el projecte L’Alfàs 2026. Any Cultural, una iniciativa estratègica destinada a consolidar la identitat cultural del municipi i projectar-la cap al futur. I és que l’Alfàs lidera des de fa un temps les propostes culturals que llança la comarca de la Marina Baixa al llarg de l’any i que ara arreplegarà en un conjunt temàtic per a acréixer eixa senya d’identitat.
Tal com ha destacat l’alcalde, Vicente Arques, l’Alfàs del Pi compta amb 12 festivals anuals i 14 espais culturals, sis dels quals celebren aniversari: les Escoles Velles, amb 100 anys; la Casa de Cultura, que recentment n’ha complit 35; el Museu de la Vila Romana; el Centre d’Interpretació del Far de l’Albir; el Centre Social Platja Albir, amb 15 anys; i La Pedrera, amb 10.
El projecte es presentarà públicament el divendres 13 de març, coincidint amb la representació de Legado vivo, una performance preparada pel taller de teatre municipal que dirigix Manuel Troncoso dins del Cicle de Teatre Amateur. “El teatre pot convertir-se en un vehicle per a difondre la riquesa cultural de l’Alfàs del Pi i fer valdre el projecte d’Any Cultural”, ha manifestat el primer edil.
Una Mostra amb 11 representacions
La 24a Mostra de Teatre se celebrarà del 9 al 29 de març en la Casa de Cultura i inclourà un total d’11 representacions, estructurades en dos blocs: el Cicle de Teatre Amateur i el Cicle de Teatre Professional.
El certamen s’obrirà amb el Taller de Teatre de l’Associació de Mestresses de Casa, que posarà en escena sis peces curtes. Durant la setmana amateur participaran també la companyia 360 amb Volver sin volver; La Tetera, amb Otro gallo cantaría; Gaudint Teatre, amb El futuro; l’alumnat del Taller de Teatre dirigit per Manuel Troncoso, amb la performance Legado vivo, i Alpí Teatre, amb Terapia de grupo.
El Cicle de Teatre Professional arrancarà el dimecres 25 amb Un viaje sin retorno, dirigida per Ernesto Caballero i interpretada per Ana Ruiz i Álex Gadea. El dijous 26 arribarà l’espectacle We love disco de la companyia Yllana; el divendres 27 serà el torn d’Andoni Ferreño i Agustín Bravo amb Se alquila; i el dissabte 28, la programació s’obrirà al públic infantil amb Caperucita Roja. ¿Un musical feroz?
La clausura tindrà lloc el diumenge 29 amb La mujer rota, intens monòleg protagonitzat i coproduït per Anabel Alonso, basat en el text de Simone de Beauvoir i dirigit per Heidi Steinhardt. L’obra retrata Murielle, una dona que, en la soledat de la nit, afronta la pèrdua, el desamor i la ruptura de la seua identitat en un profund exercici d’introspecció dramàtica.
Després de la funció es procedirà a l’entrega del Pi d’Honor 2026, en un dels moments més emotius de la Mostra.
Venda d’entrades
Les entrades ja estan a la venda en la taquilla de la Casa de Cultura i, per a les funcions de teatre professional, també a través de Viva Ticket.
El preu per al teatre amateur i infantil és de 3 euros. Les funcions professionals tenen un cost de 15 euros, amb entrada reduïda a 12 euros per a jóvens i pensionistes. També s’oferix un abonament per a quatre funcions per 45 euros, o 36 euros amb descompte. Els preus es mantenen respecte a edicions anteriors.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”