Pirula Arderius i Elvira Pizano seran homenatjades per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
L’acte d’entrega de les distincions, que s’emmarca dins de la iniciativa “Trajectòries en femení”, tindrà lloc en la Casa Bardín d’Alacant divendres que ve, 6 de març, a les 13 hores
Un tribut a dos dones il·lustres en la societat alacantina. L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ret homenatge enguany a la periodista Pirula Arderius i a l’artista Elvira Pizano en un acte que se celebrarà divendres que ve, 6 de març, i que estarà presidit pel diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro. L’acte d’entrega d’estatuetes, dissenyades per Begoña M. Deltell, tindrà lloc el divendres a les 13 hores en la Casa Bardín, seu de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Este reconeixement s’emmarca en la segona edició de “Trajectòries en femení”, una iniciativa que va nàixer com un acte entorn del Dia de la Dona per a fer valdre la carrera de dos creadores que hagen deixat empremta en les seues disciplines en la província o fora d’esta.
Amb estes distincions, que en la seua primera edició van recaure en la cineasta Cecilia Bartolomé i la galerista Carmen Cazaña, “no es tracta de reconéixer el seu treball per ser dones, ni tan sols per haver desenrotllat una carrera brillant, sinó que el que es perseguix és reconéixer una trajectòria en què la feminitat, la seua condició com a tal, haja suposat un hàndicap a l’hora de fer el seu treball”, ha explicat la directora de l’IAC, Cristina Martínez.
Pirula Arderius: una pionera en el periodisme
Pilar, Pirula Arderius Cases (Tenerife, 1940) és una històrica periodista espanyola, reconeguda com la primera dona periodista en la província d’Alacant, a on va treballar en el diari Información des dels anys setanta, cobrint gran part de l’actualitat local al costat del fotògraf Perfecto Arjones. Fillola de Salvador Dalí, ha sigut una figura clau en la crònica local i crítica social i va arribar a entrevistar polítics com Adolfo Suárez o artistes de la talla de Mick Jagger.
En 2018, l’Ajuntament d’Alacant li va dedicar un carrer, anteriorment anomenat Felipe Bergé, en aplicació de la Llei de memòria històrica. A més, va ser homenatjada en 2022 per la Regidoria d’Igualtat com una de les dotze dones emblemàtiques de la ciutat.
Elvira Pizano: una artista revolucionària
Per la seua banda, Elvira Pizano, nascuda a Albacete, va estudiar, es va formar com a artista i va establir la seua llar a Alacant, d’on era la seua família. La seua formació s’ha anat desenrotllant assistint a diferents tallers de gravat, fotografia, pintura, dibuix, cal·ligrafia xinesa i performance impartits pel Centre d’Art i Experimentació Visual Eusebio Sempere, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) i el Centre d’Art i Fotografia Espiral.
En els anys huitanta, Pizano va començar a participar en mostres col·lectives, i en 1994 va realitzar la seua primera exposició individual en la Galeria La Anaya d’Alacant. Durant estos 30 anys, les seues obres han pogut veure’s en una vintena d’exhibicions individuals, principalment en la ciutat i província d’Alacant. Institucions com l’Ajuntament d’Alacant, el Centre d’Art Eusebio Sempere o el Museu de la Universitat d’Alacant compten, en els seus fons, amb obra de l’artista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció