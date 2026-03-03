Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pirula Arderius i Elvira Pizano seran homenatjades per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

L’acte d’entrega de les distincions, que s’emmarca dins de la iniciativa “Trajectòries en femení”, tindrà lloc en la Casa Bardín d’Alacant divendres que ve, 6 de març, a les 13 hores

Pirula Ardeius i Elvira Pizano

Pirula Ardeius i Elvira Pizano / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

Un tribut a dos dones il·lustres en la societat alacantina. L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ret homenatge enguany a la periodista Pirula Arderius i a l’artista Elvira Pizano en un acte que se celebrarà divendres que ve, 6 de març, i que estarà presidit pel diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro. L’acte d’entrega d’estatuetes, dissenyades per Begoña M. Deltell, tindrà lloc el divendres a les 13 hores en la Casa Bardín, seu de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Este reconeixement s’emmarca en la segona edició de “Trajectòries en femení”, una iniciativa que va nàixer com un acte entorn del Dia de la Dona per a fer valdre la carrera de dos creadores que hagen deixat empremta en les seues disciplines en la província o fora d’esta.

La artista alicantina Elvira Pizano expone en la sala Juana Francés de la sede la UA

L’artista alacantina Elvira Pizano, durant la seua exposició en la Sala Juana Francés de la seu de la UA / Pilar Cortés

Amb estes distincions, que en la seua primera edició van recaure en la cineasta Cecilia Bartolomé i la galerista Carmen Cazaña, “no es tracta de reconéixer el seu treball per ser dones, ni tan sols per haver desenrotllat una carrera brillant, sinó que el que es perseguix és reconéixer una trajectòria en què la feminitat, la seua condició com a tal, haja suposat un hàndicap a l’hora de fer el seu treball”, ha explicat la directora de l’IAC, Cristina Martínez.

Pirula Arderius: una pionera en el periodisme

Pilar, Pirula Arderius Cases (Tenerife, 1940) és una històrica periodista espanyola, reconeguda com la primera dona periodista en la província d’Alacant, a on va treballar en el diari Información des dels anys setanta, cobrint gran part de l’actualitat local al costat del fotògraf Perfecto Arjones. Fillola de Salvador Dalí, ha sigut una figura clau en la crònica local i crítica social i va arribar a entrevistar polítics com Adolfo Suárez o artistes de la talla de Mick Jagger.

La periodista Pirula Arderius, durante la entrevista con McCartney en 1972

La periodista Pirula Arderius, durant l’entrevista amb McCartney en 1972 / Perfecto Arjones ©Juan Agüeras

En 2018, l’Ajuntament d’Alacant li va dedicar un carrer, anteriorment anomenat Felipe Bergé, en aplicació de la Llei de memòria històrica. A més, va ser homenatjada en 2022 per la Regidoria d’Igualtat com una de les dotze dones emblemàtiques de la ciutat.

Elvira Pizano: una artista revolucionària

Per la seua banda, Elvira Pizano, nascuda a Albacete, va estudiar, es va formar com a artista i va establir la seua llar a Alacant, d’on era la seua família. La seua formació s’ha anat desenrotllant assistint a diferents tallers de gravat, fotografia, pintura, dibuix, cal·ligrafia xinesa i performance impartits pel Centre d’Art i Experimentació Visual Eusebio Sempere, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) i el Centre d’Art i Fotografia Espiral.

En els anys huitanta, Pizano va començar a participar en mostres col·lectives, i en 1994 va realitzar la seua primera exposició individual en la Galeria La Anaya d’Alacant. Durant estos 30 anys, les seues obres han pogut veure’s en una vintena d’exhibicions individuals, principalment en la ciutat i província d’Alacant. Institucions com l’Ajuntament d’Alacant, el Centre d’Art Eusebio Sempere o el Museu de la Universitat d’Alacant compten, en els seus fons, amb obra de l’artista.

