Sanitat
La Universitat d’Alacant posa en marxa un estudi pioner sobre l’impacte dels dispositius digitals en la visió
Investigadors de la UA, juntament amb General Óptica, analitzaran la prevalença en la població adolescent de la síndrome visual informàtica, que pot afectar el rendiment acadèmic
La Universitat d’Alacant (UA), juntament amb General Óptica, posa en marxa un estudi pioner a Espanya sobre l’impacte de l’ús de dispositius digitals en la salut visual dels adolescents. La investigació, dirigida a jóvens d’entre 12 i 17 anys, respon a una preocupació creixent en els àmbits sanitari i educatiu, atesa l’elevada exposició a pantalles des d’edats cada vegada més primerenques.
El projecte té com a objectiu analitzar la prevalença en la població adolescent de la síndrome visual informàtica (SVI), un conjunt de molèsties i símptomes visuals i oculars associats a l’ús continuat de dispositius digitals, com ara sequedat ocular, visió borrosa, dificultat per a enfocar o mal de cap. Estos símptomes poden afectar el confort visual, al rendiment acadèmic i el benestar general si no s’identifiquen i aborden de manera adequada.
L’estudi combina proves optomètriques que habitualment es fan per a comprovar la visió del pacient amb la utilització del qüestionari CVS_Q teen© (Computer Vision Syndrome Questionnaire for teenagers), un instrument dissenyat per experts de la Universitat d’Alacant i validat específicament per a mesurar la citada síndrome en adolescents.
Tot el país
La investigació es durà a terme en centres de General Óptica distribuïts per tot el territori nacional, la qual cosa permetrà obtindre una mostra àmplia i representativa, basada en dades clíniques arreplegades en un entorn real de pràctica assistencial.
“Els adolescents constituïxen una població vulnerable a causa de la falta d’autocontrol i uns hàbits d’ús inadequats, com l’absència de pauses, postures incorrectes o il·luminació deficient, la qual cosa pot derivar en un augment important dels símptomes. Disposar de dades fiables i obtingudes en un entorn real ens permetrà comprendre millor la magnitud del problema i orientar estratègies preventives basades en l’evidència científica”, explica la directora científica de l’estudi i professora de la UA, Mar Seguí Crespo.
Els adolescents constituïxen una població vulnerable a causa de la falta d’autocontrol i uns hàbits d’ús inadequats
L’especialista en salut pública i salut visual compta amb una reconeguda trajectòria investigadora en l’avaluació de la síndrome visual informàtica en població jove.
Pantalles
Per la seua banda, José Ramón García Baena, òptic optometrista i responsable de Producte i Servicis de Salut Visual de General Óptica, assenyala que “este projecte ens permet avançar en el coneixement sobre com l’ús intensiu de pantalles afecta la salut visual dels adolescents. A més, reforça el nostre compromís amb la cura del benestar de les persones, des d’un enfocament preventiu i basat en el rigor científic”.
En el marc d’esta col·laboració, la Universitat d’Alacant aporta el coneixement científic i l’enfocament acadèmic de la investigació; i General Óptica contribuïx al seu desenrotllament en un entorn real d’atenció visual per a obtindre informació rellevant i representativa sobre els hàbits i la salut visual dels adolescents.
Este projecte ens permet avançar en el coneixement sobre com l’ús intensiu de pantalles afecta la salut visual dels adolescents
Recomanacions
Els resultats de l’estudi contribuiran a millorar la comprensió de l’impacte dels dispositius digitals en la salut visual juvenil i serviran de base per a futures recomanacions preventives i assistencials dirigides a adolescents i les seues famílies.
Este projecte s’emmarca en el programa d’investigació inGO de General Óptica, orientat a la generació de coneixement científic i a la seua transferència tant a l’àmbit clínic com a la societat.
