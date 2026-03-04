Alcoi aprova l’espai públic que estarà dedicat a Isabel-Clara Simó
La plaça de la Concòrdia passarà a portar el nom de l’escriptora alcoiana per a homenatjar una de les figures literàries més rellevants de la ciutat
La plaça de la Concòrdia passarà a rebre el nom d’Isabel-Clara Simó en reconeixement de l’escriptora alcoiana. Una mesura que ja ha sigut aprovada i que es farà efectiva pròximament en una data destacada.
L’Ajuntament d’Alcoi ha informat, este dimecres, d’este acord per a fer valdre una de les figures literàries més rellevants de la ciutat, Medalla d’Or i Filla Predilecta, amb un espai públic en el cor del municipi.
Dedicant esta plaça a Isabel-Clara Simó, retem un homenatge just a una dona que va estimar profundament la nostra ciutat i la va convertir en escenari immortal de les seues obres
En l’última junta de portaveus, l’alcalde, Toni Francés, va anunciar a la resta de grups que l’actual plaça de la Concòrdia passarà a denominar-se plaça Isabel-Clara Simó, en un acte d’homenatge continu a una de les escriptores i periodistes més insignes nascudes en la ciutat.
Francés ha valorat el canvi de denominació d’este espai urbà: “Dedicant esta plaça a Isabel-Clara Simó, retem un homenatge just a una dona que va estimar profundament la nostra ciutat i la va convertir en escenari immortal de les seues obres. Este espai ens permetrà mantindre viu el seu llegat entre les noves generacions, fent de l’entorn urbà un reflex del nostre orgull com a poble i enriquint el patrimoni cultural de la ciutadania”.
Era imprescindible que li dedicàrem este espai perquè la seua veu continue ressonant en els nostres carrers
El primer edil ha recordat que “la seua literatura ha portat el nom d’Alcoi per tot el món, i amb esta acció garantim que el seu nom estiga sempre lligat al cor del nostre municipi, a l’abast de tots els veïns i veïnes que senten l’autora com a part de la seua pròpia identitat”.
Un llegat immens
Isabel-Clara Simó, nascuda en 1943, va morir en 2020. Va deixar un llegat immens amb una obra prolífica que inclou desenes de novel·les, assajos i articles periodístics. Títols com Júlia, Alcoi-Nova York, La salvatge o Dones han sigut fonamentals per a entendre la literatura contemporània i han projectat el nom d’Alcoi per tot el món.
La seua trajectòria va ser distingida amb guardons tan prestigiosos com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi i el Premi Sant Jordi de Novel·la, entre molts altres mèrits que consoliden la seua figura com un referent cultural de primer orde.
Amb este canvi de nomenclatura, que va ser avançat fa uns mesos per la regidora de Cultura, Elisa Guillem, durant la celebració de l’Any Isabel-Clara Simó, es busca perpetuar la memòria d’una figura clau de la literatura, que va morir en 2020.
Durant el 2025 hem reivindicat en la nostra ciutat l’Any Isabel-Clara Simó amb nombroses activitats i ara posarem el colofó final amb esta nova plaça dedicada a l’escriptora
El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha destacat que “ens vam comprometre a fer possible que un espai públic d’Alcoi portara el nom d’Isabel-Clara Simó i ara ho fem realitat. Durant els últims mesos, hem estat estudiant totes les possibilitats i, per fi, farem justícia amb la nostra gran escriptora. Era imprescindible que li dedicàrem este espai perquè la seua veu continue ressonant en els nostres carrers”.
Per la seua banda, la regidora de Cultura, Elisa Guillem, ha assenyalat que “tindre una plaça amb el seu nom és un acte de justícia històrica i cultural que acosta la grandesa de la seua obra al dia a dia de la ciutat. Durant el 2025, hem reivindicat en la nostra ciutat l’Any Isabel-Clara Simó amb nombroses activitats i ara posarem el colofó final amb esta nova plaça dedicada a l’escriptora”.
