El jutjat rep tota la documentació que va demanar sobre el cas de les vivendes protegides de Les Naus
La magistrada remet a Anticorrupció i a la Udef els expedients aportats per la Generalitat i la cooperativa
La magistrada que investiga les presumptes irregularitats en l’adjudicació de vivendes protegides en el residencial Les Naus ja disposa de tota la documentació requerida. Tant la Conselleria de Vivenda com la cooperativa responsable del projecte han remés al jutjat els informes que se’ls havien sol·licitat.
La documentació de la Conselleria, entre la qual hi ha un informe amb les conclusions de la seua investigació interna sobre les irregularitats detectades, va arribar a última hora de dimarts, mentres que este dimecres s’han rebut els papers de la cooperativa. Els expedients han sigut enviats just quan expirava el termini de deu dies concedit per la magistrada Amparo Rubio perquè foren entregats.
Tota esta documentació ha sigut traslladada tant a la Fiscalia Anticorrupció com a la UDEF de la Comissaria Provincial perquè procedisquen a analitzar-la. L’estudi del material aportat, en el qual s’examinaran amb detall totes les dades relatives a l’adjudicació dels 140 pisos de la promoció, marcarà els següents passos de la instrucció judicial.
Estos tràmits podrien prolongar-se diversos mesos, ja que, segons les fonts consultades per este diari, la informació remesa és molt voluminosa, la qual cosa ha causat problemes per a la seua notificació telemàtica. A més, al llarg del matí s’han registrat fallades en el sistema informàtic del Palau de Justícia.
La investigació ha recaigut en el Jutjat d’Instrucció número 5 del Tribunal d’Instància d’Alacant. La Fiscalia Anticorrupció ja havia obert diligències després de les denúncies presentades pel PSOE, Sumar, l’Ajuntament d’Alacant i la Conselleria de Vivenda. No obstant això, una denúncia interposada directament davant del jutjat pel sindicat ultra Manos Limpias ha obligat a judicialitzar totes les perquisicions.
La titular de la plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Alacant, que investiga l’adjudicació de vivendes de protecció pública (VPP) en una urbanització de la ciutat, ha dictat una providència per la qual exigix el pagament d’una fiança de 3.000 euros al Grup Municipal Socialista per a exercir l’acusació popular en la causa.
Després de rebre un escrit de la portaveu d’eixa agrupació en el consistori alacantí, la instructora assenyala que únicament pot personar-se en el procediment sota eixa figura, d’acord amb el que establix l’article 101 de la Llei d’enjudiciament criminal, amb la interposició prèvia d’una querella subscrita per advocat/ada i procurador/a i el depòsit de la caució citada.
La magistrada també ha emés una interlocutòria per la qual desestima el recurs de reforma interposat pel col·lectiu de funcionaris públics Manos Limpias contra una providència anterior en la qual se li exigia a eixa entitat la mateixa fiança, 3.000 euros, igualment per a personar-se en les diligències prèvies com a acusació popular.
La resolució judicial cita diversa jurisprudència del Tribunal Suprem que avala eixa decisió i arreplega que la quantia de la caució imposada en este cas és proporcionada, atesa la capacitat econòmica dels querellants, i no impedix a estos ni obstaculitza greument exercir el seu dret.
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció