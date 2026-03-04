Marián Cano demana a Sánchez que reconduïsca les relacions amb Trump per a no danyar les empreses
La consellera d’Indústria destaca que el tancament del comerç estatunidenc tindria un fort impacte a la Comunitat
La consellera d’Indústria, Turisme, Comerç i Innovació, Marián Cano, ha reclamat a Pedro Sánchez que reconduïsca les relacions amb Donald Trump per a evitar l’impacte que sobre les empreses de la Comunitat Valenciana, incloses les de la província d’Alacant, tindria el tancament del comerç amb els EUA.
El president nord-americà va amenaçar, este dimarts, de respondre amb un castic comercial a la negativa del Govern de Pedro Sánchez al fet que es puguen usar les bases de Rota i Morón de la Frontera per a la guerra amb l’Iran. Una mesura que, en cas de portar-se a la pràctica, tindria un fort impacte en les empreses de la Comunitat Valenciana, segons ha declarat este dimecres la consellera Marián Cano en una visita a Alacant. “Parlem de la quarta destinació de les exportacions autonòmiques, per la qual cosa hi ha en joc 2.500 milions d’euros, i 12.000 empreses podrien veure’s afectades”, ha asseverat.
Cano s’ha alineat amb les patronals espanyoles, que han reclamat a Sánchez que reconduïsca la situació. “En política internacional, cal tindre visió de futur. Ací a la Comunitat ja hem pagat decisions unilaterals del Govern d’Espanya amb la ruptura de relacions comercials amb Algèria, i ara tenim esta nova amenaça. No podem ser frívols quan es prenen decisions”, ha argumentat.
Sectors
La consellera ha afegit que sectors com la maquinària, la ceràmica, el calçat, el moble o l’agroalimentari es trobarien entre els més afectats, i que hi ha 170 empreses valencianes que tenen una implantació directa als EUA. Així mateix, ha afirmat que el mercat nord-americà no és reemplaçable, “perquè compra la qualitat més alta”. Així, ha insistit en la necessitat de reconduir la situació i que les polítiques espanyoles “vagen alineades amb les d’Europa”, ha remarcat.
