Petrer culmina l’adequació del polígon del Guirney i constreny el Consell per a desbloquejar la futura ITV
L’Ajuntament sol·licita una reunió urgent per a reactivar un projecte clau per al Vinalopó Mitjà
Les obres de millora i adequació del polígon industrial del Guirney ja són una realitat. Amb l’actuació finalitzada, l’Ajuntament de Petrer ha fet un pas més en el seu objectiu d’albergar una estació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) en el municipi i ha sol·licitat formalment a la Generalitat que agilitze l’habilitació d’esta infraestructura.
El regidor d’Urbanisme i Desenrotllament Econòmic, David Morcillo, ha subratllat que el consistori “ha complit la seua part” al posar a la disposició de l’Administració autonòmica una parcel·la municipal, condicionar els accessos i deixar preparat l’entorn a on se situaria la futura instal·lació. “A Petrer hem fet els deures. Ara necessitem que la Generalitat faça el pas definitiu”, ha afirmat l’edil, que ha anunciat la sol·licitud d’una reunió imminent amb responsables autonòmics per a abordar la situació.
Amb les obres hem complit la nostra part, ara necessitem que la Generalitat faça el pas definitiu
Les actuacions executades en el Guirney han suposat una inversió de 262.134 euros, finançats en un 90 % per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). Els treballs han permés reforçar l’accessibilitat i la seguretat en la zona prevista per a la ITV, amb la reordenació viària per a facilitar l’accés i la maniobra de vehicles pesants, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la instal·lació de sistemes de videovigilància.
Esta intervenció s’emmarca en l’estratègia municipal iniciada el febrer de 2025, quan l’Ajuntament va oferir a la Generalitat una parcel·la de 4.200 metres quadrats per a la construcció d’una ITV que preste servici a la comarca del Vinalopó Mitjà. La proposta respon a una reivindicació històrica del teixit empresarial i de la ciutadania, en una zona que suma més de 45.500 turismes entre Petrer, Elda i Monòver, a més de milers de motocicletes, furgonetes i camions.
Saturació
El ple municipal ja va aprovar per unanimitat una moció per a instar la Generalitat i l’empresa pública SITVAL a comprometre la inversió necessària i incloure l’actuació en els pressupostos autonòmics de 2026. Morcillo ha insistit que es tracta d’una demanda “compartida per tots els grups polítics i que compta amb el suport del teixit econòmic de la comarca”, i ha recordat que la saturació de les ITV en la província obliga veïns i empreses a desplaçar-se a altres municipis, i fins i tot fora de la Comunitat Valenciana, per a complir amb una obligació legal.
El regidor també ha assenyalat que tècnics autonòmics van valorar positivament la idoneïtat de la parcel·la i van destacar el seu fàcil accés des de l’autovia i l’avanç d’estudis tècnics previs. Per això, des de l’Ajuntament confien que, una vegada finalitzades les obres d’adequació de l’entorn, la Generalitat reactive com més prompte millor un projecte que consideren estratègic per al desenrotllament econòmic i la mobilitat en la comarca.
