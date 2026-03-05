Alcoi, capital europea per a la internacionalització de la Formació Professional
Representants de 15 països europeus acudixen a l’Assemblea General de Xarxa FP que acull el Parc Tecnològic de Rodes per a analitzar els resultats de la mobilitat d’estudiants i professorat
Alcoi, capital europea per a la internacionalització de la Formació Professional. El Parc Tecnològic Urbà de Rodes ha acollit la XXVII Assemblea General de Xarxa FP, una trobada que ha reunit representants de diferents ciutats europees integrades en esta xarxa dedicada a impulsar la internacionalització de la Formació Professional.
La sessió ha sigut inaugurada per l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, i ha comptat també amb la presència de la presidenta de Xarxa FP, María Jesús Cervero, i del seu secretari general, Jordi Castillo.
La participació en Xarxa FP permet que l’alumnat alcoià faça pràctiques en empreses d’altres ciutats europees, al mateix temps que firmes locals acullen estudiants procedents d’altres països
L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, ha valorat l’impacte d’estes accions per al teixit educatiu de la ciutat i el treball conjunt entre l’Ajuntament, els centres de Formació Professional i el teixit empresarial.
Segons ha detallat el primer edil, “Alcoi és un membre molt actiu d’esta associació, de la qual formem part des de fa quinze anys. És importantíssima la tasca que es fa donant oportunitats perquè els nostres estudiants de Formació Professional puguen ampliar les seues experiències, les seues competències i puguen conéixer altres països, així com tindre l’oportunitat d’acollir alumnes de tot Europa en la nostra ciutat”.
Alcoi forma part de Xarxa FP des de l’any 2012 i, des de 2017, n’integra el Comité Executiu. Des de la seua incorporació a la xarxa, s’han gestionat més de 1.300 mobilitats d’estudiants i personal docent, amb 243 mobilitats només en l’últim any, la xifra més elevada registrada fins ara.
La participació en Xarxa FP permet que l’alumnat alcoià faça pràctiques en empreses d’altres ciutats europees, al mateix temps que empreses locals acullen estudiants procedents d’altres països. A més, els centres educatius mantenen relacions amb institucions internacionals, fet que facilita l’intercanvi de coneixement pedagògic i consolida la dimensió europea de la Formació Professional en la ciutat.
Gaudim ja d’una llarga tradició lluitant per la Formació Professional no només a Espanya sinó en l’àmbit europeu
Per la seua banda, la presidenta de Xarxa FP, María Jesús Cervero, ha assenyalat la transcendència d’esta vint-i-setena assemblea i ha destacat el llarg recorregut de l’entitat. “Gaudim ja d’una llarga tradició lluitant per la Formació Professional no només a Espanya sinó en l’àmbit europeu i hem de tindre en compte que l’associació conjumina trenta-huit ciutats de quinze països europeus. Assistir a l’assemblea general és una oportunitat de tornar a trobar-nos amb vells amics, ja que som una família”.
Xarxa FP és una associació que connecta 38 ciutats de 15 països europeus, amb l’objectiu de promoure la mobilitat d’estudiants i professorat i l’intercanvi d’experiències educatives i professionals entre territoris. Va ser fundada l’any 1999 per l’Ajuntament de Barcelona per a promoure una infraestructura sostenible entre les administracions locals i desenrotllar estratègies de mobilitat i innovació.
