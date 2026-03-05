Organitzacions empresarials
Alfredo Millá, davant de la presidència d’Ineca: més influència i dades d’execució pressupostària del Consell
L’empresari alacantí relleva Nacho Amirola al capdavant de l’entitat d’estudis econòmics de la província alacantina
El relleu en Ineca ha suposat l’eixida de l’empresari Nacho Amirola en favor d’Alfredo Millá, que ha assumit la presidència de l’Institut d’Estudis Econòmics alacantí. Millá es convertix en el quint president del think tank alacantí i es planteja diversos objectius: visibilitzar el pes i l’aportació de la província cap a l’exterior i materialitzar les dades d’execució de pressupostos del Consell.
En este sentit, el responsable ha marcat com a repte que es basarà a “adaptar-nos al nou model que ja no és local, sinó global, i hem de continuar reivindicant l’escassa presència política”. Per a exposar la seua reflexió, Millá ha assenyalat que cap dels 22 ministres ni dels 36 secretaris d’estat és alacantí. També ha reivindicat la independència dels estudis i les anàlisis en un temps de fake news.
Millá ha definit com un “honor” assumir el càrrec. El nou president ha volgut posar el primer focus en els socis: “Ineca existix i creix gràcies a les seues 57 empreses, que representen 5.000 treballadors i 50.000 milions d’euros, en un moment en el qual fa falta enfortir la societat civil i més en la província d’Alacant, a on les diferents institucions hem d’anar agafades de la mà per a arribar a on hem d’arribar”.
“Tenim una província que no està a l’altura del seu pes i influència”, ha assegurat. “La nostra fortalesa com a província dinàmica no està a l’altura de la nostra capacitat d’influència”. “Hi ha un punt sagnant i que fa temps que estem estudiant: l’actual nivell de finançament. El llast que això suposa per a la Comunitat Valenciana i, per extensió, per a la província és inassumible.
En el seu discurs, Millá s’ha detingut a detallar l’impacte del deute que genera l’actual sistema de finançament. “El deute de 62.000 milions és el 40 % del PIB de la Comunitat. Són unes xifres inadmissibles i inassumibles. No podem dir que es dega a una mala execució pressupostària. Només el 20 % és per a inversió”, ha comentat davant de socis i convidats.
“És sorprenent que no es conega l’execució”, la sensació que tenim és que realment ells mateixos no ho saben. No hi ha ferramentes per a saber el seguiment i es va a cegues. Hem ajudat a implantar unes bases”.
Mirada arrere en positiu
En el seu discurs, Amirola ha començat les seues paraules agraint al seu equip el treball i als mitjans de comunicació la difusió del treball de l’Institut. “Ser d’Ineca és un verdader orgull”, ha començat. “Hem ajudat a ser el servici d’estudis econòmics de la província. Ens hem guanyat el respecte per independència i per la qualitat tècnica i humana de l’equip”.
“Crec que poques institucions han fet més amb menys. L’impacte econòmic i social d’Ineca s’aconseguix perquè hem sabut anticipar-nos i posar el focus”. També ha indicat, que “Ineca ha mobilitzat perquè el debat dels comptes de les administracions siga l’execució, no la presentació”.
“Va centrar l’Ineca a ajustar renda per càpita i consum en un moment en el qual les administracions es felicitaven pels resultats macroeconòmics. Ho hem fet des de la generositat i sabent quin és el nostre paper”. Amirola ha fet un recorregut per algunes fites, com la creació del Premi Joaquín Rocamora, que organitza l’entitat, al costat d’INFORMACIÓN i el Banc Sabadell.
El ja expresident ha situat com a clau l’autocrítica durant el seu mandat. Com a sorpresa, Amirola ha regalat als seus vicepresidents Miguel Quintanilla, Dolores Mejía i Antonio Fernández, tres càntirs personalitzats per Mariscal que representen el caràcter emprenedor i l’aigua tan important per a esta província.
Obertura i transparència
En una assemblea hi ha molts convidats, oberta. Entre els assistents, el president d’Avecal, Vicente Pastor; la secretària general de Fempa, Rosa Sánchez; el president de Terciario Avanzado, Mariano Torres; el president d’Asaja Alacant, José Vicente Andreu; el secretari general de Creu Roja Alacant, Miguel Mérida; el president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Carlos Baño, i el director del CEU-Elx, Paco Sánchez.
Entre els punts destacats en l’assemblea, la incorporació de dos empreses noves com a sòcies. Es tracta de la mercantil familiar Martisan Bandex, que es dedica al cautxú, i Davó, que opera en el camp dels aires condicionats i refrigeració. D’altra banda, han informat d’algunes dades econòmiques, com els ingressos privats, que s’eleven a 119.000 euros, i aportacions de socis i Caja Rural Central, que es destinen principalment als estudis i informes.
