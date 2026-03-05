Benidorm millora l’arreplega de pluvials en el parc d’Elx per a evitar acumulacions d’aigua
La Regidoria de Cicle de l’Aigua executa una canaleta en l’entrada del recinte per a eliminar els tolls que es formen amb pluges i aigualejos
La Regidoria de Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de Benidorm està desenrotllant una intervenció en el parc d’Elx amb l’objectiu de millorar l’arreplega d’aigües pluvials en l’entrada del recinte. L’actuació respon a una petició traslladada pels departaments de Neteja Viària i Servicis Tècnics, que havien detectat la formació habitual d’un gran toll quan es produïxen pluges o durant els aigualejos de neteja.
En el lloc se sol formar un gran toll amb les pluges i els aigualejos a causa de la falta de pendent en eixe punt, la qual cosa provocava que el paviment mai arribara a estar completament net. Per a resoldre esta situació, s’ha construït una canaleta que facilita l’arreplega de l’aigua acumulada i la redirigix cap a una arqueta ja existent en el mateix parc, que posarà així fi al problema.
A més d’evitar l’estancament, l’edil de l’àrea, Gonzalez de Zárate, ha destacat que l’actuació també millorarà la imatge del parc, ja que permetrà una neteja més eficaç de la zona situada enfront de la font.
El regidor ha precisat que esta obra era una reivindicació traslladada per Neteja Viària i Servicis Tècnics, que va ser estudiada per l’Àrea de Cicle de l’Aigua i finalment executada amb càrrec als fons de renovació de la concessionària Hidraqua. D’esta manera, tota la plaça situada davant de la font comptarà amb un sistema d’arreplega de pluvials que evitarà qualsevol acumulació d’aigua.
Està previst que la intervenció es prolongue una setmana, llevat que la climatologia adversa obligue a retardar-ne la finalització.
