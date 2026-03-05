Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conflicte de l’Iran també amenaça els arrossos alacantins

El país asiàtic produïx més del 90 % del safrà mundial

El safrà és un condiment indispensable en plats com els arrossos

El safrà és un condiment indispensable en plats com els arrossos / INFORMACIÓN

David Navarro

David Navarro

Els arrossos alacantins o la paella valenciana també poden convertir-se en víctimes indirectes del conflicte bèl·lic que sacseja el golf Pèrsic, davant de l’obstinació del president nord-americà, Donald Trump, d’acabar amb el règim iranià. El país asiàtic és el principal productor mundial de safrà, una de les espècies més cobejades del planeta, que conferix a estos plats el color que els fa tan suculents a la vista.

El 99 % del safrà que es ven en tot el món ve de l’Iran. Queda un poc de producció a la Manxa i un poc al Marroc i a Grècia, però no és suficient”, explica Jesús Navarro Navarro, el president de Carmencita, el principal productor d’espècies d’Espanya, amb més de 108 milions de facturació en 2024.

“De moment tenim estoc fins a setembre i la nova collita s’hauria de produir més o menys en octubre. Esperem que el conflicte no es prolongue tant”, assenyala l’empresari.

El presidente de Carmencita, Jesús Navarro, con el azafrán que trabajan en la fábrica.

El president de Carmencita, Jesús Navarro, amb el safrà que treballen en la fàbrica / Áxel Álvarez

En qualsevol cas, la preocupació pel possible tall de subministrament és palesa i des de l’empresa assenyalen que ja estan en converses amb els seus proveïdors iranians per a buscar rutes alternatives per les quals portar este peculiar or roig.

Al costat de l’Afganistan

La principal zona productora es troba, de moment, lluny de les zones que estan sent atacades, prop de la frontera amb l’Afganistan, per la qual cosa una opció seria traure la pròxima collita a través d’este país. “Amb el preu que té, habitualment el transport del safrà es fa amb avió, però si tenen l’espai aeri tancat no serà possible”, assenyala Navarro.

Des del punt de vista empresarial, el president de Carmencita assenyala que quedar-se sense subministrament no suposaria un gran forat en els comptes de la firma —el safrà a penes representa tres tones de les 12.000 tones de condiments alimentaris que produïx en les seues instal·lacions de Novelda— però sí que suposa un gran impacte sentimental, ja que esta espècia és l’origen d’esta companyia, ja centenària.

En qualsevol cas, l’impacte real del conflicte va més enllà del safrà. La immensa majoria de les espècies procedixen del sud-est asiàtic, per la qual cosa una possible interrupció de les comunicacions marítimes a través del canal de Suez sí que suposaria un autèntic problema.

L’Aràbia Saudita i Emirats

A més, en el cas de Carmencita, la companyia també compta amb dos mercats significatius per als seus productes en esta mateixa zona: Emirats Àrabs i, sobretot, l’Aràbia Saudita, a on la firma va haver de desenrotllar una marca específica —Al Diafa— per a evitar els problemes que la representació d’una dona en les etiquetes —la popular Carmencita que dona nom a l’empresa— podia generar en els països islàmics.

Expositor de Carmencita y su paellero en una feria de alimentación.

Expositor de Carmencita i el seu paeller en una fira d’alimentació / INFORMACIÓN

De moment, la companyia no ha patit cancel·lacions de comandes, però el que sí que ha començat a afrontar és l’increment dels nolis dels contenidors, que s’han disparat, segons explica Jesús Navarro. Uns nolis que han d’acompanyar, a més, importants i costoses assegurances, ja que, en esta situació, les navilieres no se’n fan responsables.

Què passarà si el conflicte es prolonga més enllà de setembre? “Doncs haurem de tirar-li colorant a l’arròs, perquè el que no farem és menjar-nos-el blanc”, fa broma Jesús Navarro, que tracta de llevar ferro a la situació. El que és clar és que no serà el mateix.

