El conflicte de l’Iran també amenaça els arrossos alacantins
El país asiàtic produïx més del 90 % del safrà mundial
Els arrossos alacantins o la paella valenciana també poden convertir-se en víctimes indirectes del conflicte bèl·lic que sacseja el golf Pèrsic, davant de l’obstinació del president nord-americà, Donald Trump, d’acabar amb el règim iranià. El país asiàtic és el principal productor mundial de safrà, una de les espècies més cobejades del planeta, que conferix a estos plats el color que els fa tan suculents a la vista.
“El 99 % del safrà que es ven en tot el món ve de l’Iran. Queda un poc de producció a la Manxa i un poc al Marroc i a Grècia, però no és suficient”, explica Jesús Navarro Navarro, el president de Carmencita, el principal productor d’espècies d’Espanya, amb més de 108 milions de facturació en 2024.
“De moment tenim estoc fins a setembre i la nova collita s’hauria de produir més o menys en octubre. Esperem que el conflicte no es prolongue tant”, assenyala l’empresari.
En qualsevol cas, la preocupació pel possible tall de subministrament és palesa i des de l’empresa assenyalen que ja estan en converses amb els seus proveïdors iranians per a buscar rutes alternatives per les quals portar este peculiar or roig.
Al costat de l’Afganistan
La principal zona productora es troba, de moment, lluny de les zones que estan sent atacades, prop de la frontera amb l’Afganistan, per la qual cosa una opció seria traure la pròxima collita a través d’este país. “Amb el preu que té, habitualment el transport del safrà es fa amb avió, però si tenen l’espai aeri tancat no serà possible”, assenyala Navarro.
Des del punt de vista empresarial, el president de Carmencita assenyala que quedar-se sense subministrament no suposaria un gran forat en els comptes de la firma —el safrà a penes representa tres tones de les 12.000 tones de condiments alimentaris que produïx en les seues instal·lacions de Novelda— però sí que suposa un gran impacte sentimental, ja que esta espècia és l’origen d’esta companyia, ja centenària.
En qualsevol cas, l’impacte real del conflicte va més enllà del safrà. La immensa majoria de les espècies procedixen del sud-est asiàtic, per la qual cosa una possible interrupció de les comunicacions marítimes a través del canal de Suez sí que suposaria un autèntic problema.
L’Aràbia Saudita i Emirats
A més, en el cas de Carmencita, la companyia també compta amb dos mercats significatius per als seus productes en esta mateixa zona: Emirats Àrabs i, sobretot, l’Aràbia Saudita, a on la firma va haver de desenrotllar una marca específica —Al Diafa— per a evitar els problemes que la representació d’una dona en les etiquetes —la popular Carmencita que dona nom a l’empresa— podia generar en els països islàmics.
De moment, la companyia no ha patit cancel·lacions de comandes, però el que sí que ha començat a afrontar és l’increment dels nolis dels contenidors, que s’han disparat, segons explica Jesús Navarro. Uns nolis que han d’acompanyar, a més, importants i costoses assegurances, ja que, en esta situació, les navilieres no se’n fan responsables.
Què passarà si el conflicte es prolonga més enllà de setembre? “Doncs haurem de tirar-li colorant a l’arròs, perquè el que no farem és menjar-nos-el blanc”, fa broma Jesús Navarro, que tracta de llevar ferro a la situació. El que és clar és que no serà el mateix.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones