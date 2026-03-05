Els veïns del barri antic d’Alacant denuncien incompliments de la ZAS quatre mesos després de la seua implantació
L’associació Laderas del Benacantil assegura que diversos pubs continuen obrint fora de l’horari permés i reclama més control municipal
Sense descans ni silenci. Quatre mesos després de la implantació de la zona acústicament saturada (ZAS) en l’entorn del barri antic d’Alacant, els veïns asseguren que el problema del soroll continua pràcticament igual que abans de l’entrada en vigor de la mesura que hauria de regular el soroll en la zona. L’Associació de Veïns Laderas del Benacantil denuncia que diversos locals d’oci nocturn incomplixen les restriccions horàries i que les inspeccions municipals no s’estan efectuant amb la freqüència que establix la normativa.
La ZAS del barri antic va ser aprovada de manera provisional el 14 d’octubre per l’equip de govern del PP després d’un any i mig de mesuraments acústics, informes tècnics i reclamacions veïnals. La mesura incloïa, entre altres restriccions, la reducció d’horaris per als establiments d’oci amb l’objectiu de disminuir l’impacte del soroll nocturn en una de les zones més afectades de la ciutat.
No obstant això, els residents sostenen que, malgrat el suport judicial a la mesura i l’aprovació definitiva de la mesura el passat 4 de novembre, els problemes persistixen.
“Pensàvem que per fi avançaríem”
El president de l’Associació de Veïns Laderas del Benacantil, Joaquín Gangoso, explica que els residents confiaven que la declaració de la ZAS suposara un punt d’inflexió després d’anys de conflictes. “Després de moltíssims anys d’insomni, ansietat i veïns que fins i tot han hagut d’anar-se’n a viure a altres llocs, pensàvem que per fi avançaríem en la resolució del problema”, assenyala Gangoso.
El representant veïnal relata que el soroll nocturn no només afecta els residents habituals, sinó també visitants que pernocten en la zona. “Fins i tot turistes que ens han visitat reflectixen el seu malestar en ressenyes perquè no poden dormir”, afig Gangoso.
L’Associació considera especialment preocupant que, després de quatre mesos de vigència de la ZAS, alguns locals d’oci nocturn continuen operant com abans. “Ens trobem amb el fet que continuen obrint com sempre, este mateix dijous de matinada hi havia locals oberts a les 4 del matí”, lamenta Gangoso.
Falta d’inspeccions i sancions
Els veïns també critiquen la falta d’actuació de la Policia Local i de l’Ajuntament en la vigilància del compliment de la normativa. Segons els veïns, la ZAS arreplega que els agents poden fer inspeccions periòdiques per a comprovar que els establiments complixen les restriccions horàries i, en cas contrari, obrir els expedients sancionadors corresponents.
No obstant això, des de l’Associació asseguren que eixos controls no s’estan produint amb la regularitat prevista. “La Policia hauria de passar diàriament a comprovar-ho i obrir els expedients corresponents, i no ho fa malgrat les nostres demandes i denúncies”, afirma el president veïnal.
Gangoso sosté que les sancions aplicades són molt inferiors a les que correspondrien pel nombre d’incompliments detectats. “Les xifres de multes que donen no són ni el 25 % del total de dies en què els locals han obert fora de l’horari permés”, assegura Gangoso.
A més, el representant veïnal critica que l’Ajuntament d’Alacant disposa de ferramentes més contundents que, segons els veïns, no s’han aplicat. “La normativa permet tancar un local in situ si incomplix, però no s’ha fet ni una sola vegada i no sabem per què”, assenyala Gangoso.
Irregularitats en llicències i normativa acústica
L’Associació també denuncia que la normativa municipal sobre contaminació acústica aprovada fa tretze mesos tampoc s’estaria aplicant correctament.
Esta regulació establia un termini de sis mesos perquè els locals d’oci adaptaren les seues instal·lacions als nous requisits acústics. Segons els veïns, cap d’estos ho ha fet. “Cap local la complix, perquè Urbanisme no ha anat a comprovar-ho”, afirma Gangoso, que recorda que esta situació ja ha sigut traslladada al Síndic de Greuges.
Entre les irregularitats detectades, els residents mencionen canvis d’accés en alguns pubs per a esquivar les restriccions de la ZAS o establiments que funcionen com a bars musicals mentres servixen menjars sense modificar la seua llicència.
Totes estes situacions, asseguren, han sigut denunciades reiteradament davant de l’Ajuntament.
“Ací val tot?”
Malgrat les decisions administratives i judicials, els veïns consideren que la situació a penes ha canviat. “Si no complien la normativa anterior, ni l’actual, ni la ZAS, aleshores… Ací val tot?”, es pregunta Gangoso.
Des de l’Associació subratllen que continuen confiant que l’Ajuntament actue per a garantir el compliment de la normativa. “L’Ajuntament d’Alacant, amb la ZAS i amb voluntat, podria solucionar el problema. La pregunta és: per què no es fa?”, afirma Gangoso.
Els veïns sí que reconeixen el treball que ha dut a terme la Regidoria de Medi Ambient, encara que consideren que falta coordinació dins del consistori. “Agraïm la voluntat i l’esforç de la Regidoria de Medi Ambient, però si la resta de regidories no donen suport, el que fem és quedar en evidència i augmentar la frustració dels residents”, destaca Gangoso.
