Compromís sol·licita a les Corts accés a l’expedient de les vivendes protegides de Sant Joan

La formació d’esquerres torna a reclamar la creació d’una comissió d’investigació i seguiment “de tot el que ha passat i que garantisca un procediment clar i igualitari”

Polèmica per la venda d'unes vivendes protegides a Sant Joan

Polèmica per la venda d’unes vivendes protegides a Sant Joan

Polémica por la venta de unas viviendas protegidas en Sant Joan / Alex Domínguez

L. Gil López

L. Gil López

Compromís ha presentat una sol·licitud a les Corts Valencianes per a poder accedir a l’expedient, als informes i a les instruccions relatius a la promoció de VPP de Nou Nazareth. “Necessitem la veritat i la igualtat en el tracte per part dels responsables polítics del PP, i la necessitem urgentment”, ha assegurat el portaveu en l’Ajuntament, Joan Ramon Gomis.

A més, torna a reclamar la creació d’una comissió d’investigació i seguiment “de tot el que ha passat i que garantisca un procediment clar i igualitari per a totes les persones”.

Gomis considera que el municipi està davant d’una situació “altament preocupant, en la qual no queda clar si l’empresa adjudicatària de la parcel·la està cometent irregularitats”.

Falta d’explicacions

A més, assenyala que hi ha dubtes sobre el comportament de les institucions governades pel PP durant els últims dies: “No podem permetre que la desinformació i la falta d’explicacions clares i nítides per part dels responsables polítics del PP afecte la credibilitat institucional”.

Per la seua banda, l’altra regidora de Compromís, Velia Planelles, ha indicat que cada dia que passa “sense donar explicacions ni garanties” d’un procediment d’adjudicació de vivendes públiques “clar i igualitari per a tots, la reputació institucional, especialment la de l’Ajuntament, es veu afectada i desacreditada davant de la societat”.

L’edil ha insistit que cal acabar “amb aquells que volen aprofitar-se dels diners públics per a beneficiar-se’n ells i els seus en detriment de la resta”.

