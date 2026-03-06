Costa Blanca participa per primera vegada en la fira Copenhaguen Bike Show per a captar el turista danés
Este certamen, que celebra la seua dècima edició, se celebra este cap de setmana
José Mancebo assenyala que els països nòrdics continuen sent mercats emissors molt importants per a la província
El Patronat Provincial de Turisme participa per primera vegada en la dècima edició de Copenhaguen Bike Show, que se celebra en la ciutat danesa este cap de setmana. L’organisme autònom de la institució provincial treballa en clau de segmentació i diversificació per a mostrar la destinació Costa Blanca amb propostes específiques que atenguen les diferents demandes del turista.
Este esdeveniment ciclista s’ha anat consolidant al llarg dels anys com el més important del mercat escandinau. El públic danés cada vegada està més interessat a explorar destinacions amb bicicleta, tant per a participar en esdeveniments ciclistes com per a gaudir de les seues vacacions.
“Els països nòrdics continuen sent mercats emissors molt importants per a la província d’Alacant, per la qual cosa continuem desenrotllant noves estratègies de promoció amb la finalitat de recuperar estos mercats a nivells prepandèmia”, ha destacat el director del Patronat Provincial de Turisme, José Mancebo.
Dinamarca, amb una població d’aproximadament 6 milions d’habitants, d’alt poder adquisitiu i una gran cultura de viatges, prioritzen els desplaçaments internacionals. Entre les seues preferències hi ha les experiències amb més autenticitat, la sostenibilitat i l’impacte social, aspectes prioritaris en les línies de promoció de l’ens turístic de la Diputació.
L’Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández compta amb 348 vols durant el període d’hivern a dos ciutats daneses, Copenhaguen i Billdun, operats per Norwegian, Ryanair i SAS.
Segons ha traslladat Mancebo, la Costa Blanca mostrarà durant els dos dies de l’esdeveniment “tota la nostra oferta ciclista, a més de la gran varietat d’oferta complementària, al mateix temps que participarem en les activitats de dinamització del nostre espai”. L’Associació Provincial d’Hotels i Allotjaments Turístics d’Alacant —APHA— assistix també a este fòrum per a donar a conéixer la diversa oferta hotelera de la província.
