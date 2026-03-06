L’humorista gràfic Enrique visitarà la Universitat d’Alacant per a dialogar sobre la importància del periodisme alacantí
El dibuixant i col·laborador d’INFORMACIÓN serà el protagonista del cicle “Veus del segle XX” el dimarts 10 de març, a les 18:30 hores, en la Sala de Conferències de la Seu Ciutat d’Alacant
L’humorista gràfic Enrique Pérez Penedo, més conegut com a Enrique, serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle “Veus del segle XX. Memòria viva del periodisme alacantí”, organitzat per l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant (APPA), en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. La trobada tindrà lloc el dimarts 10 de març a les 18:30 hores en la Sala de Conferències de la Seu Ciutat d’Alacant, en el carrer San Fernando, i es podrà seguir també en directe a través de streaming.
En esta ocasió, Pérez Penedo dialogarà amb el periodista Álex Guillén Gómez per a repassar una trajectòria professional estretament vinculada al diari INFORMACIÓN, a on en 1972 va iniciar les seues col·laboracions com a dibuixant i va dissenyar totes les capçaleres provincials i locals del periòdic. En 1974 es va endinsar en el món de la fotografia i, entre 1975 i 1985, va desenrotllar també una intensa etapa com a caricaturista i va consolidar un estil propi en l’àmbit de l’humor gràfic.
En 1984 va posar en marxa el Gabinet de Disseny de la Universitat d’Alacant, del qual va ser nomenat director en 1986, i, posteriorment, en 1998, director del Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la UA. Durant esta etapa va impulsar iniciatives com el Carnestoltes Universitari, la Foguera de la Universitat d’Alacant i el projecte cultural Humor Social, creat l’any 2000, del qual van sorgir els premis internacionals Notari de l’Humor.
A més, va ser nomenat president de la Federation of Cartoonists Organizations (FECO Espanya) i, després del seu mandat, va passar a exercir el càrrec de vicepresident, responsabilitat que continua exercint en l’actualitat. Amb tot això, serà el protagonista d’un cicle organitzat per l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant, en col·laboració amb diferents departaments de la Universitat d’Alacant, que busca recuperar i fer valdre la memòria viva del periodisme alacantí a través del testimoniatge directe d’alguns dels seus principals protagonistes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia