Sanitat
Més de 800 milions per a la contractació del servici d’ambulàncies de la Comunitat Valenciana
La licitació per als pròxims quatre anys inclou el trasllat dels equips de personal sanitari i equipament requerits per a explantaments i trasplantaments d’òrgans
El Consell ha autoritzat la contractació del servici i subministrament de transport sanitari urgent i no urgent de la Comunitat Valenciana per als pròxims quatre anys amb un pressupost base de licitació de més de 577 milions d’euros, i per un valor estimat que pot arribar als 853,9 milions d’euros, en el qual s’inclouen les possibles pròrrogues i modificats del contracte, segons informa la Generalitat.
En concret, la Conselleria de Sanitat licitarà les prestacions del servici dels diferents tipus d’ambulàncies, així com el corresponent al trasllat dels equips de personal sanitari i equipament requerits per a la realització d’explantaments i trasplantaments d’òrgans. La duració del contracte és de quatre anys a partir de setembre de 2026 i fins a agost de 2030.
L’objecte d’esta contractació inclou, d’una banda, el transport sanitari urgent, entés com aquell que ha de fer-se amb prioritat i sense demora pel risc que suposa per al malalt un retard en el diagnòstic i/o tractament.
CICU
Este servici es realitzarà amb ambulàncies que formen la flota del Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana, constituïda per tots els tipus d’ambulàncies que establix el Reial decret 836/2012, de 25 de maig, que definix les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera, i que seran gestionades pels CICU (centres d’informació i coordinació d’urgències).
El contracte també inclou el transport sanitari no urgent, és a dir, el que es fa per a traslladar pacients que no estan en situació d’urgència. Està destinat al transport de malalts i accidentats que no requerixen assistència sanitària en ruta i pot ser programat o no programat.
No assistencial
Este transport serà realitzat amb ambulàncies no assistencials, gestionades pels departaments de salut. Esta classe de transport sanitari no urgent és una prescripció mèdica basada en criteris clínics, que inclou el trasllat per diversos motius: altes del servici d’urgències, ingressos o altes hospitalàries, consultes externes, proves complementàries i prestacions periòdiques per a l’assistència a hemodiàlisi, rehabilitació, radioteràpia o quimioteràpia, entre altres.
D’altra banda, el contracte establix que l’adjudicatària ha de subministrar diferents tipus de vehicles destinats al suport logístic i a la coordinació, per a dispositius de risc previsible, emergència amb múltiples víctimes i catàstrofes.
Flota de reserva
El contracte, així mateix, inclou una flota de reserva amb les característiques i la dotació requerida, així com el manteniment dels vehicles i de la dotació d’estos.
Els destinataris són els usuaris dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat, així com la resta del territori nacional, en cas de trasllats de pacients des d’altres comunitats autònomes o cap a estes, així com, excepcionalment, fora del territori nacional.
Les bases logístiques d’estos vehicles estan distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana segons els criteris tècnics que establix la Generalitat.
En esta licitació, la Conselleria de Sanitat continua introduint millores en el transport sanitari per a donar una millor qualitat assistencial a la població que ho requerix, tal com assenyalen en un comunicat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia