La Vila ja té el seu Bernat de Sarrià per a la commemoració de la Carta Pobla
El nou almirall simbòlic del rei Jaume II protagonitzarà els actes del 9 de maig en el municipi
L’Associació Huit de Maig ha presentat el representant de Bernat de Sarrià per a 2026. David Devesa Santacreu exercirà enguany la figura de l’almirall del rei Jaume II en els actes commemoratius de la Carta Pobla que organitzen l’Associació i l’Ajuntament de la Vila Joiosa.
Durant l’acte de presentació, celebrat en la Sala Quilòmetre Llançat de la Biblioteca Municipal, Miguel Lloret Pérez, que va ostentar el càrrec l’any passat, va entregar a David Devesa Santacreu l’espasa que simbolitza el càrrec d’almirall.
A la cita van assistir l’alcalde Marcos Zaragoza; el regidor de Festes, Jaime Santamaría; la regidora de Cultura, Marisa Mingot, així com membres de la corporació municipal i de l’Associació Huit de Maig.
Bernat de Sarrià serà el protagonista de la processó cívica i de l’acte d’atorgament de la Carta Pobla, que se celebrarà el pròxim 9 de maig en l’església de Nostra Senyora de l’Assumpció. Este acte recrea el moment històric del 8 de maig de 1300, quan Bernat de Sarrià va entregar el document que establia els límits del municipi i regulava els drets i deures dels seus pobladors.
Després de la presentació del càrrec, la professora de la Universitat de València Sandra Bernabeu va impartir la conferència titulada “Vilajoiosa i els Trastàmara: negociació i retorn al patrimoni reial (1443)”.
