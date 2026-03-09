La Cambra de Comerç defén el polígon de la Canal i afirma que Alcoi i Ibi s’extralimiten en els seus informes
La seua presidenta insistix que el projecte serà “segur i sostenible” i que ha de tramitar-se de manera simplificada per a agilitzar-lo, després que Ibi haja emés un contundent informe en contra pel seu impacte ambiental
La Cambra de Comerç insistix en la viabilitat del projecte del polígon Alcoi Sud a la Canal, en el límit amb Ibi, i assegura que serà “segur i sostenible”. I considera que els ajuntaments d’Alcoi i Ibi s’han extralimitat en els seus informes en contra de l’actuació, després que la setmana passada un segon dictamen tècnic municipal, en este cas d’Ibi, rebutjara de pla esta polèmica actuació per un impacte ambiental “inacceptable”.
Així, la presidenta de la Cambra de Comerç, Lucía Pascual, ha defés en un comunicat el model del Parc Empresarial Alcoi Sud (PEAS) com a projecte inèdit, diferenciat d’altres d’anteriors i que busca atendre la forta demanda de sòl per a “evitar la fugida d’empreses d’Alcoi”.
Les administracions que han informat negativament fins ara haurien d’haver-se limitat a subratllar aspectes a tindre en compte en el procés d’avaluació ambiental, però han defugit la fixació de paràmetres de control i han evitat proposar mesures correctores i compensatòries
Un projecte que, al seu juí, és “absolutament complementari amb altres possibles desenrotllaments de sòl industrial que puguen impulsar-se en altres municipis de la comarca”. Pascual ha recordat que no hi ha gran parcel·lari en tota la Comunitat Valenciana, més enllà del projecte de Sagunt per a una empresa en concret, i que els tràmits per a un desenrotllament de sòl empresarial per la via convencional tarden més de 17 anys a culminar, un temps “inassumible” per a l’empresariat.
Per això, defén el procés simplificat que ha posat en marxa la Generalitat, malgrat que l’Ajuntament d’Alcoi ha reclamat que es faça pel procediment ordinari, és a dir, que se sotmeta a una avaluació ambiental completa, a causa de les múltiples afeccions ambientals que representa este projecte en una zona de gran valor natural al costat del Parc Natural de la Font Roja.
L’entitat justifica el projecte per a evitar la fugida d’empreses de la ciutat
En este sentit, ha sigut molt clara quan ha afirmat “que el Parc Empresarial Alcoi Sud no competix amb ningú ni amb res. Només pretén atallar un problema molt definit i que tots compartim: el problema d’Alcoi i del seu teixit empresarial és el mateix que patixen altres municipis del nostre entorn en totes les comarques centrals i similar al de la resta de la província”.
I ha remarcat que “en cap cas hi ha o ha d’interpretar-se com una aposta per competir amb altres territoris o termes municipals, més aïna és una gran oportunitat i una enorme possibilitat de desenrotllar aliances i col·laboracions en termes empresarials amb el Parc Empresarial Alcoi Sud”.
A més, ha volgut expressar la seua “plena confiança en la materialització del Parc Empresarial Alcoi Sud, un projecte que, quan siga definitiu, incorpore tots els elements que ha d’incloure i s’evacuen tots els informes pertinents, oferirà garanties màximes per a la seua viabilitat econòmica i mediambiental”.
“Punt de partida”
Pascual considera que els informes coneguts que versen sobre el document inicial estratègic (DIE) com el que es planteja en el Parc Empresarial són “un punt de partida”. La presidenta de la Cambra ha recordat que la llei exigix com a inici del procediment una anàlisi estratègica sobre diferents problemàtiques. El que no demana és que este document done respostes concretes o aporte informes sectorials en la fase inicial de tramitació del projecte, ha aclarit.
Informes en contra
“Alguns pretenen obviar això i s’anticipen sobre la seua inviabilitat, tot i que eixa no és la seua comesa. Les administracions que han informat negativament fins ara haurien d’haver-se limitat a subratllar aspectes a tindre en compte en el procés d’avaluació ambiental, però han defugit la fixació de paràmetres de control i han evitat proposar mesures correctores i compensatòries”.
No obstant això, la Cambra de Comerç d’Alcoi considera que “és possible el desenrotllament de sòl empresarial de qualitat”, que atenga les necessitats de les empreses i que es blinden els recursos naturals i mediambientals. El projecte ja limita l’activitat en el futur parc empresarial a més de 40 activitats, “la qual cosa reduïx l’impacte mediambiental, i comptarà amb tots els elements estructurals i tecnològics per a situar-se amb màximes garanties en l’espai seleccionat amb l’impuls de la Generalitat Valenciana”, han agregat des de l’entitat cameral.
Cal recordar que l’informe tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi, emés el mes de gener, advertia del greu perill de contaminació de l’aigua potable d’Alcoi, per l’afecció a l’aqüífer del Molinar, a més de destacar molts altres impactes ambientals que els documents presentats per la Cambra de Comerç no han tingut en compte. I el consistori d’Ibi, la setmana passada, alertava que el projecte és incompatible amb la legislació sectorial vigent i inacceptable des del punt de vista ambiental, amb una afecció sobre el Parc Natural de la Font Roja.
