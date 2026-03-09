Elx CF
Dituro, després de la seua exhibició en el Vila-real-Elx: “Hem d’insistir a ser valents per a canviar la dinàmica”
El porter argentí, que va ser el millor franjaverd en la Ceràmica, continua confiant en la capacitat dels seus per a eixir del clot actual
El porter argentí de l’Elx, Matías Dituro, va assegurar que el seu equip ha d’“insistir a ser valent” i a “eixir a buscar els partits” per a canviar la seua mala dinàmica de resultats després de sumar ja deu jornades consecutives, totes les de 2026, sense aconseguir el triomf.
“A vegades canvia la dinàmica amb un resultat. Crec que insistint i anant cap avant és com es canvia. I si no podem, que no ens facen mal”, va reflexionar el porter davant dels mitjans després de l’última derrota a Vila-real.
Dituro va assumir la delicada situació classificatòria de l’Elx, amb només un punt de marge sobre el descens després d’una notable primera volta, encara que va recordar que hi ha marge de maniobra per a reconduir la situació.
“Sabem que estem prop del descens i que este tram de partits era duríssim, però, també, que després tenim partits duríssims com a locals”, va dir.
Vestuari conscient i amb Sarabia
“Som conscients del que ens estem jugant, del moment en el qual estem i de la ciutat que tenim darrere. Ho donarem tot per aconseguir l’objectiu”, va afegir l’argentí, que ha aconseguit arrabassar la titularitat en les últimes quatre jornades a Iñaki Peña.
El porter va atribuir a la mala dinàmica els últims resultats de l’Elx i va posar com a exemple el primer gol del Vila-real. “Fas les coses bé durant mitja hora i ells tiren al pal i entra. Fa tres mesos pegava al pal i eixia”, va explicar, i va afegir que el vestuari fa costat completament al seu entrenador, Eder Sarabia.
“Té tota la capacitat per a tirar avant esta situació. L’equip creu en la seua idea a morir. Creiem i confiem, i el triomf arribarà més prompte que tard”, va sentenciar.
