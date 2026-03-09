Pérez Llorca resta importància a la comissió d’investigació de la vivenda en les Corts: “Últimament servixen per a poc”
El president defén el Pla Viu, insistix en els controls i l’arrelament, reivindica els seus “acords” esta legislatura i fa valdre les baixades d’impostos, l’ocupació i l’estratègia contra el càncer
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebaixat, este dilluns, l’abast polític de la comissió d’investigació sobre l’escàndol de les vivendes protegides d’Alacant en les Corts i ha suggerit un missatge de fons: “Les comissions d’investigació últimament a Espanya no són un exemple per als ciutadans, servixen per a poc”. En la seua intervenció, el cap del Consell ha vinculat el debat a una “estratègia” del PSPV per a “aombrar la gestió” del Pla Viu i ha defés que el rellevant no és el focus parlamentari, sinó “posar fi al problema de la vivenda”, construir més, “apostar per l’oferta” i “millorar les mesures de control”.
Pérez Llorca ha insistit que el seu govern vol “normalitzar” el sistema incorporant “elements nous com l’arrelament”, que va qualificar de “fonamental” per a donar prioritat “a aquelles persones que porten més temps empadronades en una localitat”. En eixa línia, ha sostingut que la Comunitat Valenciana té l’objectiu d’arribar a 10.000 vivendes i ha avançat que el Consell està “a punt” de presentar una llei del sòl en les Corts, ja que considera que la construcció de vivenda és una “qüestió d’emergència”.
El president, a més, ha tractat de reforçar el seu perfil polític en el parlament autonòmic. S’ha definit com “la persona que més acords ha assolit esta legislatura” i ha assegurat que ha tancat pactes no només amb Vox, sinó també amb Compromís. “La pregunta no me l’han de dirigir a mi, li l’han de fer a Diana Morant o a Baldoví”, ha afirmat, abans de desafiar l’oposició a enumerar acords assolits en esta legislatura. En el mateix bloc, ha afegit que “també hem vist alts càrrecs del Botànic tindre accés a la vivenda protegida”, en un intent d’ampliar el perímetre de la crítica més enllà del PP.
L’escàndol de la vivenda ha servit de pont per al balanç dels seus primers 100 dies en el càrrec, un període que Pérez Llorca ha descrit com especialment intens. “La sensació que tinc és que porte en el càrrec més d’un any”, ha afirmat, i ha reivindicat la recuperació d’una “normalitat” que, segons ha dit, feia falta per a “avançar”. El president ha assegurat que, de les mesures anunciades en el seu discurs d’investidura per a l’any i mig de legislatura restant, “hui, més de la mitat estan en marxa”.
Entre les fites ha citat noves baixades d’impostos, una estratègia “pionera” per a combatre el càncer, el suport a familiars de víctimes de la dana, incentius a la formació i l’ocupació i un “atur femení” que, segons ha defés, s’ha reduït. “Estem en la bona direcció”, ha remarcat, i ha presentat la Comunitat Valenciana com “una terra d’oportunitats” atractiva per a inversors i per a residents nous.
Ja en clau estatal, Pérez Llorca s’ha pronunciat sobre la situació política a Extremadura i Aragó amb un missatge centrat en la legitimitat del vot i en la necessitat de desbloquejar governs. “Quan els ciutadans voten, trien”, ha sostingut, abans d’afirmar que en les dos comunitats “han triat un govern de centredreta, o de dreta, com vulguen anomenar-lo” i que “correspon a qualsevol dirigent polític atendre la petició dels seus ciutadans i que hi haja govern com més prompte millor”.
