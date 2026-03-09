El Port d’Alacant remodelarà el moll 13 per a acollir bucs de més tonatge
L’organisme licita per 181.500 euros els estudis per a ampliar el calat i reforçar amb això els tràfics amb més volums de mercaderies
Nou pas del Port d’Alacant en el seu full de ruta per a potenciar el tràfic de mercaderies. La institució ha licitat per 181.000 euros els estudis previs per a millorar el moll 13, amb la finalitat que puga acollir embarcacions de més tonatge i, amb això, més volums de càrrega. L’objectiu principal del projecte implica ampliar el calat de la zona per a permetre el pas i l’amarratge de vaixells de gran grandària, la qual cosa suposaria afegir un avantatge competitiu a les instal·lacions.
La construcció de l’actual moll 13, segons es fa constar en les bases del concurs, es va dur a terme en diverses etapes. Inicialment, les instal·lacions consistien en un atracador discontinu (estacada d’amarrada) format per un calaix prefabricat de formigó armat. Posteriorment, aprofitant l’antiga estacada d’amarrada, es va construir l’alineació nord-oest, tot creant una línia d’atracada contínua fins a connectar el moll 13 amb el moll 15.
Finalment, l’any 2018 es va construir la prolongació d’este moll, per a la qual cosa era necessari extradosar l’antiga estacada d’amarrada, que no havia sigut projectada per a això en el seu moment. En este sentit, i amb la finalitat de garantir la seua estabilitat, es va executar una berma d’escullera al peu d’este calaix de 12,5 metres d’ample a una profunditat de 13 metres.
No obstant això, i així s’arreplega en el text de la licitació, l’àrea del port en la qual se situa el moll 13 compta amb una profunditat natural de 15 metres, la qual cosa permetria l’entrada d’embarcacions de més tonatge. Just el que es pretén amb el projecte que ara s’escomet, amb el qual es millora el calat i s’elimina un monticle de pedres que se situa davall de l’aigua, el qual limita el pas de les embarcacions.
L’actuació, així mateix, inclourà el reforç de l’antic bloc de formigó, la col·locació d’elements nous de separació per a guanyar més profunditat útil i el drenatge dels sediments que s’han anat acumulant en el fons a conseqüència del pas del temps.
El concurs, pressupostat en 181.500 euros, busca la contractació dels estudis preliminars que permeten executar el projecte definitiu, i amb un horitzó d’execució que se situa dins dels pròxims cinc anys, tenint en compte que s’ha programat dins del pla d’inversions traçat per a este període.
D’acord amb la informació facilitada, es tracta d’un nou pas dins del full de ruta marcat des de l’Autoritat Portuària presidida per Luis Rodríguez per a reforçar el tràfic de mercaderies en el port. L’objectiu és permetre el pas i l’amarratge de bucs de més dimensions, amb la qual cosa s’incrementen les possibilitats de càrrega i de moviment de més volumetries.
Tot en la línia de captar el pas d’embarcacions fins i tot de més proporcions, com el Haian Gama, de la naviliera Maersk, el portacontenidors de més grandària que ha passat pel port alacantí, de 225 metres d’eslora i 12 metres de calat, que la setmana passada va atracar en la terminal de TMS per a descarregar mercaderies agrícoles.
Estacades d’amarrada
L’ampliació de gran importància del moll 13 se suma a l’encàrrec recentment dels projectes per a l’habilitació de dos estacades d’amarrada en el moll 14, amb la finalitat de permetre que hi amarren creuers de més eslora o que ho puguen fer tres de manera simultània.
A això cal afegir els tràmits que s’estan duent a terme per a habilitar una nova estació ferroportuària, o per a la construcció d’una nau refrigerada que servisca per a potenciar el tràfic de mercaderies agroalimentàries. Tot això sense comptar la nova terminal de JSV, que opera des de fa any i mig.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
- El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive