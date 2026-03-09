Salut pública
Sanitat posa en marxa un estudi per a conéixer l’exposició de la població a compostos químics
L’objectiu d’esta iniciativa de biomonitoratge humà és obtindre informació sobre contaminants en l’entorn i en l’alimentació per al disseny de polítiques de prevenció
La Conselleria de Sanitat, mitjançant la Direcció General de Salut Pública, al costat de l’Àrea d’Investigació en Seguretat Alimentària de Fisabio, du a terme un estudi de biomonitoratge humà amb l’objectiu d’obtindre informació representativa sobre l’exposició de la població adulta de la Comunitat Valenciana a diferents substàncies presents en l’entorn i en l’alimentació.
L’estudi està dirigit a persones d’entre 18 i 79 anys, d’entre les quals se seleccionaran 600 participants de manera que reflectisquen adequadament la diversitat demogràfica de la població.
Ferramenta científica
El biomonitoratge humà és una ferramenta científica clau per a avaluar la presència de compostos químics en l’organisme i comprendre millor l’exposició a estos. Els resultats d’este estudi contribuiran a enfortir el coneixement científic i serviran de base per al disseny i la millora de polítiques de salut pública.
Els possibles participants estan sent contactats per correu postal i, posteriorment, mitjançant telefonada. Si el candidat accepta unir-se a l’estudi, serà citat en el centre de salut pública més pròxim al seu domicili. La participació consistirà en dos activitats principals.
D’una banda, s’arreplegarà una mostra d’orina per participant, que serà analitzada seguint protocols estrictes de qualitat i confidencialitat.
Benestar
D’altra banda, les persones participants respondran a un qüestionari que recopilarà informació sobre dades sociodemogràfiques, estil de vida i hàbits alimentaris, aspectes fonamentals per a interpretar adequadament els resultats.
El contacte amb els participants i l’arreplega de mostres es durà a terme en 2026 garantint en tot moment la voluntarietat de la participació, la protecció de les dades personals i el compliment dels principis ètics aplicables a la investigació en salut.
Factors ambientals
Amb esta iniciativa, la Conselleria de Sanitat afirma que les tres províncies de la Comunitat Valenciana fan un pas important cap a una millor comprensió dels factors ambientals i dietètics que influïxen en la salut de la seua població adulta.
Això suposa “reforçar el compromís amb la prevenció, la investigació científica i el benestar de la ciutadania”.
