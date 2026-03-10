Així és el nou visor de sòl industrial d’Alacant: enfocat a inversors i amb capa d’IA
El Consell renova la ferramenta que identifica les àrees industrials avançades i optimitza la busca de polígons i servicis amb un assistent virtual d’intel·ligència artificial
Una de les maneres de donar seguretat als inversors és mostrar el sòl industrial disponible per a projectes. Fins ara, eixa dada implicava reunions o peticions, la qual cosa suposava un obstacle d’entrada. Ara, la Generalitat Valenciana ha buscat una resposta més senzilla i directa: la renovació del visor industrial de la Comunitat. Entre les principals novetats hi ha la identificació de les àrees industrials avançades, una figura prevista en la Llei d’àrees que permet localitzar aquelles àrees que disposen de servicis i infraestructures de valor afegit.
A més, s’ha incorporat intel·ligència artificial per a optimitzar la busca de sòl industrial, amb un assistent virtual d’IA que guia i agilitza la consulta. Però, potser, la més interessant és la interacció amb els ajuntaments, que tindran un espai per a incorporar-hi les dades de què disposen sobre bosses de sòl industrial en els seus municipis. Amb estos tres aspectes, es dona resposta a una de les demandes dels empresaris i de les oficines locals de captació d’inversors.
La informació està estructurada per sector com a unitat de referència urbanística per al desenrotllament i l’execució del sòl industrial, i inclou per primera vegada dades sobre la ubicació i les característiques de les empreses implantades, així com el tipus d’activitat que desenrotllen. Per exemple, en una busca senzilla sobre la província d’Alacant es reflectix l’existència de 180 àrees industrials, 320 sectors, 24.475.984,337 metres quadrats, 13.866 parcel·les i 8.364 empreses.
Evolució
Un altre dels aspectes que s’incorporen, segons el Consell, és que reunix per primera vegada tota la informació sobre el sòl industrial disponible segons el seu grau de desenrotllament, des de les àrees ja plenament desenrotllades i executades fins a aquelles que encara no compten amb ordenació detallada. La ferramenta l’han presentada el conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, i la d’Indústria, Marián Cano, al costat de la directora de l’Institut Cartogràfic Valencià, Montserrat Tello, entre altres autoritats i representants empresarials.
Com a cas d’ús, s’ha citat el cas de la dana d’octubre de 2024 a València que va afectar prop de 64.000 empreses i 78 àrees industrials, la qual cosa va obligar moltes d’estes empreses a traslladar la seua activitat a altres emplaçaments. Davant d’esta situació, resulta fonamental disposar d’informació precisa i actualitzada sobre la disponibilitat de sòl industrial.
Martínez Mus ha destacat que esta iniciativa suposa un “avanç en la digitalització i en la transparència de la informació territorial”. I ha afegit que la competitivitat territorial “ja no depén només de les infraestructures físiques, sinó també de la capacitat d’oferir informació clara, accessible i actualitzada als qui volen invertir, créixer i generar ocupació”.
Per la seua banda, Marián Cano ha assegurat que este visor únic estarà a la disposició d’empreses i ajuntaments “i permetrà que els potencials inversors tant nacionals com internacionals que vulguen implantar-se a la Comunitat Valenciana puguen analitzar de manera ràpida i senzilla les ubicacions més adequades per a desenrotllar la seua activitat”. “Si volem atraure inversions i que les nostres empreses cresquen, hem de disposar de sòl industrial de qualitat, ben planificat, ben connectat i amb servicis avançats”, ha afegit. Per això, ha subratllat que este nou visor “és una peça estratègica per a planificar i promoure el desenrotllament industrial de la Comunitat Valenciana”.
En este sentit, el responsable autonòmic ha destacat que la plataforma contribuïx a “millorar la transparència, reduir temps i costos en els processos de prospecció empresarial i afavorir una planificació territorial més eficient”, ja que integra dades territorials, econòmiques i de connectivitat que permeten fonamentar millor les decisions públiques.
Finalment, Martínez Mus ha assenyalat que el sòl industrial “no és només un recurs urbanístic, sinó una palanca d’ocupació, de reindustrialització i de recuperació”, i ha defés la importància de planificar el creixement territorial a partir de dades i informació accessible per a tots els agents implicats. En este sentit, des de la Generalitat es treballa, en col·laboració amb ajuntaments i entitats de gestió, cambres de comerç i associacions empresarials, en l’elaboració d’un inventari de sòls, parcel·les i naus vacants.
El visor l’han desenrotllat conjuntament l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), que han unit informació, coneixement i tecnologia per a oferir un instrument més eficaç, actualitzat i interactiu per a impulsar l’activitat empresarial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”