La Diputació destina 100.000 euros a ajudar els ajuntaments a equipar els seus arxius municipals
Prestatgeries metàl·liques, armaris compactes o vitrines expositores són alguns dels elements que es podran adquirir gràcies a estes subvencions, dirigides a municipis de fins a 100.000 habitants
La Diputació d’Alacant destinarà enguany 100.000 euros a ajudar els ajuntaments de la província a equipar i millorar les instal·lacions dels seus arxius municipals. El BOP ha publicat esta setmana les bases d’esta convocatòria, que tindrà obert el termini de presentació de sol·licituds fins al pròxim 30 de març.
Prestatgeries metàl·liques, armaris compactes, vitrines expositores, mesuradors especialitzats de temperatura i/o humitat, calaixeres o escàners per a la digitalització de la documentació arxivística són alguns dels elements que es podran adquirir gràcies a este programa de subvencions, dirigit a municipis de fins a 100.000 habitants.
“Gràcies a estes ajudes, col·laborem amb els nostres ajuntaments en la conservació, restauració i preservació de la documentació existent en els seus arxius municipals, un procés essencial per a la protecció del patrimoni documental local que, a vegades, molts consistoris tenen dificultats per a dur a terme a causa de la falta de mitjans econòmics i materials”, ha assenyalat el diputat responsable de l’àrea, David Aracil.
Així mateix, el diputat ha matisat que, per a poder accedir a estes ajudes, els municipis hauran de comptar amb un servici d’arxiu propi dotat de personal arxiver titulat i disposar d’unes instal·lacions adequades per a conservar els documents.
