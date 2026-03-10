Societat
Elx llança un concurs fotogràfic per a plasmar que és Capital Mediterrània de l’Esport 2026
La convocatòria reunirà imatges de proves oficials i pràctica quotidiana, amb arxiu documental, exposició pública i dotació econòmica per a diverses categories
L’Ajuntament d’Elx i la Fundació de l’Esport Il·licità, en col·laboració amb l’associació ASFYVI, han posat en marxa el concurs de fotografia Vegafibra Elx Capital Mediterrània de l’Esport 2026, una convocatòria amb la qual la ciutat vol documentar i difondre l’activitat vinculada a la seua capitalitat esportiva internacional. El certamen, presentat este 10 de març de 2026, està obert a qualsevol persona i permetrà participar amb un màxim de tres imatges per autor.
L’objectiu és reunir un arxiu visual de l’esport il·licità durant l’any en què Elx ostenta la Capital Mediterrània de l’Esport 2026, amb instantànies que reflectisquen competicions, esforç esportiu i participació ciutadana en els actes programats al llarg de l’exercici.
Dos categories i un premi universitari
L’edil de l’àrea, José Antonio Román, ha destacat durant la presentació que “era necessari que la Capital Mediterrània de l’Esport 2026 comptara amb este concurs fotogràfic per a fer que romanga tot el que ocórrega en la ciutat durant este període. Per això presentem hui este certamen i convidem tots els il·licitans apassionats de la fotografia a participar-hi”.
La convocatòria establix dos modalitats principals. La primera se centra en fotografies preses durant competicions oficials incloses en la programació de la Capital Mediterrània de l’Esport. La segona abasta imatges relacionades amb la pràctica esportiva quotidiana a Elx, com ara entrenaments, esport popular o activitat en clubs.
A més, el certamen incorpora un premi especial universitari. En cada una de les dos categories principals es concedirà un primer premi de 500 euros, un segon de 200 i un tercer de 100. A això se suma eixa distinció universitària, dotada amb 300 euros.
Termini, format i enviament de les obres
Hi podrà concórrer qualsevol persona, sempre amb un màxim de tres fotografies. Les imatges hauran d’haver-se fet en el municipi d’Elx durant 2026 i mostrar diferents aspectes de l’activitat esportiva: des de proves oficials fins a esport base, sessions d’entrenament o moments d’esforç i emoció lligats a la pràctica esportiva.
Les obres hauran de presentar-se en format digital JPG i podran entregar-se tant en color com en blanc i negre. Les bases només permeten ajustos bàsics d’edició. El termini de presentació s’obrirà l’1 de novembre de 2026 i romandrà actiu fins al 30 de novembre de 2026. Les fotografies hauran de remetre’s al correu fotografia@fundaciodelesportilicita.org.
Exposició amb les imatges seleccionades
El jurat estarà compost per representants de la Fundació de l’Esport Il·licità, professionals de l’àmbit artístic i fotogràfic i personalitats vinculades al món de l’esport. Entre els criteris de valoració figuren la qualitat tècnica, la creativitat i la capacitat de les imatges per a transmetre els valors de l’esport.
Amb una selecció de les obres presentades s’organitzarà una exposició oficial integrada en la programació d’Elx Capital Mediterrània de l’Esport 2026. Eixa mostra podrà exhibir-se en diferents espais culturals, esportius i institucionals de la ciutat.
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”