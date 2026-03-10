Síndic de barri: els polítics s’acosten als veïns a la Vila
La regidora Rosa Llorca es reunix amb veïns del centre històric per a arreplegar propostes, informar d’actuacions i promoure la comunicació
L’Ajuntament de la Vila continua este 2026 amb la campanya de participació ciutadana “Síndic de barri”. La regidora Rosa Llorca ha mantingut una trobada amb veïns del centre històric per a escoltar de primera mà les seues propostes, suggeriments i inquietuds en relació amb els servicis i les instal·lacions d’este barri. Una fórmula ideada en el municipi fa tres anys per a reunir les demandes dels ciutadans i arreplegar-les com a indicacions veïnals.
En la reunió, mantinguda en la plaça Castelar, la Síndic de Barri va atendre de manera individual els ciutadans que es van acostar per a traslladar-li les seues consultes. Després de la reunió, l’equip de govern analitzarà les propostes arreplegades amb l’objectiu d’incorporar-les a actuacions concretes o donar-los solució en el temps mínim possible. Durant la sessió, la regidora també va informar els veïns sobre les actuacions previstes per a esta històrica zona del municipi.
Rosa Llorca va destacar que “estes trobades servixen per a conéixer les inquietuds dels veïns, què els preocupa i fer-ho des de la proximitat”. Així mateix, va afegir que “estes sessions de Síndic de Barri són un espai de participació i tornarem en els pròxims mesos”.
Altres formes de comunicació
La sessió també va servir per a donar a conéixer els canals de comunicació directa que els veïns tenen a la seua disposició per a mantindre’s informats i traslladar incidències a l’Ajuntament. Entre estos hi ha “El Pregoner”, un canal de difusió en Whatsapp i Telegram en el qual diàriament es publica informació municipal actualitzada i que pot consultar-se en tres idiomes, inclòs l’anglés, amb l’objectiu d’atendre també els veïns estrangers de la Vila Joiosa. A més, els ciutadans poden utilitzar l’app VilaJoiosa, que permet comunicar incidències i accedir a informació d’interés sobre el municipi.
Enquesta d’opinió
Durant la trobada, els veïns també van poder respondre in situ a l’enquesta que l’Ajuntament ha llançat en la web municipal per a conéixer l’opinió de la ciutadania sobre la gestió i el grau de satisfacció amb els servicis que oferix el consistori, tant en el municipi com en els diferents barris.
El qüestionari està disponible en castellà, valencià i anglés i es pot completar a través de la pàgina oficial de l’Ajuntament, en l’apartat de Síndic de Barri, així com mitjançant els canals digitals d’“El Pregoner” en Whatsapp i Telegram i en l’app VilaJoiosa.
El programa Síndic de Barri es va posar en marxa en 2023 després de l’arribada a l’alcaldia de Marcos Zaragoza amb l’objectiu d’oferir una atenció més pròxima i personalitzada a cada barri. Per a això, el municipi es va dividir en nou àrees segons la densitat de població i les característiques de cada zona. Cada síndic de barri s’encarrega de supervisar els servicis públics i atendre les necessitats dels veïns de la seua àrea.
Nou àrees, nou supervisors
Dins d’esta organització, el regidor Peyo Lloret és responsable de la zona compresa des de l’AP-7 fins al terme d’Orxeta i des de la carretera de Finestrat fins al terme del Campello, inclosa la zona del pantà. Carlos Soler assumix la sindicatura de l’Ermita de Sant Antoni i l’àrea compresa des de l’AP-7 fins a l’N-332 i des del terme municipal de Finestrat fins al del Campello.
Per la seua banda, el regidor Pedro Ramis és el síndic de la zona que abasta des del carrer Pelayo fins al terme del Campello, incloent-hi el Xarco, Montíboli, Paradís i Poble Nou, i des de l’N-332 fins a la primera línia de platja. Paco Pérez és responsable de l’àrea compresa entre l’N-332 i la platja dels Estudiants, i des de l’avinguda del Mediterrani fins al riu Torres. Jaime Santamaría assumix la zona des del riu Torres fins a la Cala, incloent Talaies, i des de l’N-332 fins a la primera línia de platja en esta àrea.
La regidora Marisa Mingot és la síndica de la zona compresa entre l’avinguda Pianista Gonzalo Soriano —coneguda popularment com a Pianista Lozano— fins a la carretera del Cementeri i la carretera de Finestrat, des de l’N-332 fins a l’avinguda País Valencià. El districte de la regidora Ana Alcázar abasta des de l’avinguda Varadero fins a l’N-332 i la carretera del Port. Finalment, la regidora Rosa Llorca és la síndica del centre històric i la platja Centre, des del carrer Pelayo fins a l’avinguda Varadero i fins a l’N-332a.
Estes trobades amb els síndics de barri se celebren de manera periòdica en cada una de les zones amb l’objectiu de tractar qüestions del dia a dia i reforçar la participació ciutadana en la gestió municipal.
