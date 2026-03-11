El 95 % de la ciutadania dona suport a les inversions turístiques de l’Alfàs del Pi finançades amb fons europeus
Un estudi basat en quasi 2.700 enquestes revela que residents, empreses i turistes valoren positivament els projectes de sostenibilitat turística
Les inversions turístiques impulsades a l’Alfàs del Pi amb fons europeus compten amb un suport quasi unànime. Més del 95 % de les persones enquestades considera que les actuacions desenrotllades en el municipi milloren el turisme i contribuïxen a impulsar l’economia local, segons un estudi de repercussió presentat per l’Ajuntament vinculat als plans de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) corresponents a les anualitats 2022 i 2023.
La investigació, elaborada per l’empresa Amundsen Estrategia y Comunicación, SL, analitza com perceben residents, empresaris turístics i visitants les actuacions impulsades en el municipi. Per a fer-ho s’han realitzat prop de 2.700 enquestes mitjançant entrevistes presencials i telefòniques. La mostra es va distribuir en un 37 % de residents, un 24 % d’empreses vinculades al sector turístic i un 39 % de turistes i visitants.
Els resultats reflectixen una valoració molt positiva de les inversions realitzades. El 95,2 % dels enquestats considera que les actuacions milloren el turisme en el municipi, el 92,9 % creu que contribuïxen al desenrotllament de l’economia local i el 91,2 % opina que ajuden a avançar cap a una destinació més sostenible.
Inundacions i banys accessibles
Entre les actuacions millor valorades es troben aquelles que tenen un impacte directe en l’espai públic i en la millora de l’accessibilitat. Dins del PSTD 2022 destaquen projectes com la prevenció d’inundacions mitjançant la captació d’aigües pluvials en zones urbanes (82,9 %), la instal·lació de banys accessibles en el passeig marítim (82 %), la senyalització adaptada per a persones amb discapacitat visual (77 %) i la modernització del passeig marítim per a vianants i ciclistes (64,5 %).
Quant al PSTD 2023, les iniciatives amb millor valoració inclouen la canalització del Barranco Hondo per a previndre inundacions (85 %), la millora de l’accessibilitat en els carrers (84,3 %), la reducció de fuites d’aigua en este mateix barranc (83,2 %) i la implantació d’enllumenat sostenible en vials turístics com el Camí Vell d’Altea (71,2 %).
La regidora de Fons Europeus, Dolores Albero, ha subratllat la importància d’esta mena d’estudis per a conéixer la percepció dels diferents públics. “Este estudi ens aporta una ferramenta molt valuosa per a avaluar no només l’impacte de les actuacions, sinó també com es perceben per part de la ciutadania, els visitants i el teixit empresarial. Les dades confirmen que les inversions compten amb un suport molt positiu quan es coneixen detalladament”.
Albero també ha ressaltat que un dels reptes actuals és millorar la comunicació d’aquelles actuacions menys visibles, especialment les relacionades amb tecnologia i sistemes de mesurament de dades que permeten avançar cap a una gestió intel·ligent de la destinació turística.
Xarxes socials, primer mitjà d’informació
L’estudi ha identificat els canals més eficaços per a informar sobre el desenrotllament dels plans. Les xarxes socials municipals se situen com el principal mitjà d’informació per al 55,4 % dels enquestats, seguides de la cartelleria en les obres (40,4 %), la web municipal (36,3 %) i les notícies publicades en mitjans de comunicació (34,8 %).
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi reforça la seua aposta per una gestió basada en l’avaluació, la transparència i el mesurament de l’impacte de les polítiques públiques, que incorpora l’opinió de residents, empreses i visitants per a continuar consolidant una destinació turística sostenible, accessible i competitiva.
El municipi ha rebut un total de 4.480.000 euros de subvenció per al desenrotllament dels dos plans de sostenibilitat turística en destinació corresponents a 2022 i 2023, finançats íntegrament amb fons europeus NextGenerationEU dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Estes inversions estan destinades a millorar la interconnexió turística sostenible del municipi i avançar en accessibilitat universal.
