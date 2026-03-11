Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benidorm inicia els primers talls de trànsit per la celebració de les Falles

Les restriccions afecten, des d’esta setmana, zones pròximes als monuments dels Tolls i Racó de l’Oix

Falla dels Tolls, a on es produïx un dels talls de trànsit en la setmana de les festes falleres / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Benidorm ha informat dels primers talls i desviaments de trànsit que entraran en funcionament a partir d’esta setmana amb motiu de la celebració de les Falles. Estes restriccions es localitzen principalment en les zones pròximes als punts a on es planten els monuments de les entitats festeres, com és el cas dels Tolls i del Racó de l’Oix.

Els primers talls afecten els entorns a on s’instal·len fires, monuments i casals de les falles dels Tolls i Racó de l’Oix. En la zona centre, a causa del muntatge de la fira de la Falla dels Tolls, quedarà tancat al trànsit el tram del carrer Tomás Ortuño comprés entre els carrers Venus i Ondulada a partir del pròxim divendres 13 de març a les 23:30 hores. El tall es mantindrà durant una setmana, fins al divendres 20 a les 03:00 hores. Durant este període, es mantindrà operativa l’eixida de vehicles des dels carrers Ondulada i Maravall cap a El Cruce.

Talls puntuals

D’altra banda, en el Racó de l’Oix ja està tancat al trànsit el tram de l’avinguda Ametlla del Mar entre el carrer Estocolmo i l’avinguda de Madrid, a on se situa la carpa d’esta comissió fallera. Este tall s’ampliarà fins a l’avinguda Mediterráneo a partir de la nit del dijous 13 i es prolongarà fins al 21 de març.

Des de Mobilitat també han indicat que, a partir del dimarts 17 de març, se sumaran talls puntuals de trànsit amb motiu dels diferents actes de les festes falleres, com ara cercaviles, desfilades, esdeveniments pirotècnics o la cremà dels monuments.

Entre estos destaquen les restriccions previstes per les mascletaes de les falles Els Tolls i Benidorm Centre el dijous 19 de març, dia de Sant Josep, a les 14:00 hores. Este acte implicarà el tancament al trànsit del tram de Tomás Ortuño entre els carrers Ondulada-Maravall i El Cruce entre les 05:00 i les 15:00 hores, així com el tall del carrer Otoño entre les 06:00 i les 15:00 hores.

