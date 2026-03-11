Benidorm inicia els primers talls de trànsit per la celebració de les Falles
Les restriccions afecten, des d’esta setmana, zones pròximes als monuments dels Tolls i Racó de l’Oix
La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Benidorm ha informat dels primers talls i desviaments de trànsit que entraran en funcionament a partir d’esta setmana amb motiu de la celebració de les Falles. Estes restriccions es localitzen principalment en les zones pròximes als punts a on es planten els monuments de les entitats festeres, com és el cas dels Tolls i del Racó de l’Oix.
Els primers talls afecten els entorns a on s’instal·len fires, monuments i casals de les falles dels Tolls i Racó de l’Oix. En la zona centre, a causa del muntatge de la fira de la Falla dels Tolls, quedarà tancat al trànsit el tram del carrer Tomás Ortuño comprés entre els carrers Venus i Ondulada a partir del pròxim divendres 13 de març a les 23:30 hores. El tall es mantindrà durant una setmana, fins al divendres 20 a les 03:00 hores. Durant este període, es mantindrà operativa l’eixida de vehicles des dels carrers Ondulada i Maravall cap a El Cruce.
Talls puntuals
D’altra banda, en el Racó de l’Oix ja està tancat al trànsit el tram de l’avinguda Ametlla del Mar entre el carrer Estocolmo i l’avinguda de Madrid, a on se situa la carpa d’esta comissió fallera. Este tall s’ampliarà fins a l’avinguda Mediterráneo a partir de la nit del dijous 13 i es prolongarà fins al 21 de març.
Des de Mobilitat també han indicat que, a partir del dimarts 17 de març, se sumaran talls puntuals de trànsit amb motiu dels diferents actes de les festes falleres, com ara cercaviles, desfilades, esdeveniments pirotècnics o la cremà dels monuments.
Entre estos destaquen les restriccions previstes per les mascletaes de les falles Els Tolls i Benidorm Centre el dijous 19 de març, dia de Sant Josep, a les 14:00 hores. Este acte implicarà el tancament al trànsit del tram de Tomás Ortuño entre els carrers Ondulada-Maravall i El Cruce entre les 05:00 i les 15:00 hores, així com el tall del carrer Otoño entre les 06:00 i les 15:00 hores.
